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Bihar Board 10th Matric Result 2026 Date LIVE Updates: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB) जल्द ही मैट्रिक यानी कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है। बोर्ड ने 23 मार्च 2026 को इंटरमीडिएट (12वीं) के नतीजे घोषित कर दिए थे, जिसके बाद अब 10वीं के छात्रों को अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बिहार बोर्ड इस सप्ताह ही मैट्रिक रिजल्ट जारी कर सकता है।

हर साल की तरह इस साल भी बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परिणाम की घोषणा करेंगे। इसके साथ ही टॉपर्स की सूची, पास प्रतिशत और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े भी साझा किए जाएंगे।

कहां देखें बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट

छात्र अपना रिजल्ट निम्नलिखित आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर सकेंगे:

वेबसाइट 1- interbiharboard.com

वेबसाइट 2- bsebexam.com

वेबसाइट 3- results.biharboardonline.com

ऐसे करें ऑनलाइन चेक

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट results.biharboardonline.com पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “BSEB Matric Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल कोड और रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।

रिजल्ट के बाद क्या करें?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट स्कूल से प्राप्त कर सकेंगे। यदि किसी छात्र को अपने अंकों से संतुष्टि नहीं है, तो वह री-चेकिंग या स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा, पास हुए छात्र आगे 11वीं कक्षा में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे।

Live Updates
13:15 (IST) 26 Mar 2026

Bihar Board 10th Result Date 2026 LIVE Update: पूरी हुई मूल्यांकन प्रक्रिया

बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 इस हफ्ते कभी भी जारी हो सकता है। Bihar School Examination Board ने कॉपियों का मूल्यांकन लगभग पूरा कर लिया है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र रोल नंबर और रोल कोड के जरिए अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। इस बार भी रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध होगा। छात्र आधिकारिक वेबसाइट के अलावा अन्य पोर्टल्स पर भी अपना रिजल्ट देख पाएंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी है।

12:55 (IST) 26 Mar 2026

Bihar Board 10th Result Date 2026 LIVE Update: कैसे जारी होगा रिजल्ट

बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं परिणाम 2026 को बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिजल्ट घोषित करेगा जिसमें टॉपर्स, पास प्रतिशत और अन्य अहम आंकड़े भी साझा किए जाएंगे।

12:36 (IST) 26 Mar 2026

Bihar Board 10th Result Date 2026 LIVE Update: कहां मिलेगा रिजल्ट

रिजल्ट जारी होते ही छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे, जिसका डायरेक्ट लिंक और स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस यहां दी जाएगी

12:26 (IST) 26 Mar 2026

Bihar Board 10th Result Date 2026 LIVE Update: जल्द जारी होगा बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट

बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2026 का इंतजार अब खत्म होने वाला है। Bihar School Examination Board (BSEB) इस सप्ताह 10वीं के नतीजे जारी कर सकता है। इंटर रिजल्ट 23 मार्च को घोषित होने के बाद अब 10वीं के छात्रों की बारी है, जो 27 से 31 मार्च के बीच कभी भी जारी किया जा सकता है।