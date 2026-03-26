Bihar Board 10th Matric Result 2026 Date LIVE Updates: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB) जल्द ही मैट्रिक यानी कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है। बोर्ड ने 23 मार्च 2026 को इंटरमीडिएट (12वीं) के नतीजे घोषित कर दिए थे, जिसके बाद अब 10वीं के छात्रों को अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बिहार बोर्ड इस सप्ताह ही मैट्रिक रिजल्ट जारी कर सकता है।

हर साल की तरह इस साल भी बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परिणाम की घोषणा करेंगे। इसके साथ ही टॉपर्स की सूची, पास प्रतिशत और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े भी साझा किए जाएंगे।

कहां देखें बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट

छात्र अपना रिजल्ट निम्नलिखित आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर सकेंगे:

वेबसाइट 1- interbiharboard.com

वेबसाइट 2- bsebexam.com

वेबसाइट 3- results.biharboardonline.com

ऐसे करें ऑनलाइन चेक

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट results.biharboardonline.com पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “BSEB Matric Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल कोड और रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।

रिजल्ट के बाद क्या करें?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट स्कूल से प्राप्त कर सकेंगे। यदि किसी छात्र को अपने अंकों से संतुष्टि नहीं है, तो वह री-चेकिंग या स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा, पास हुए छात्र आगे 11वीं कक्षा में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे।

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