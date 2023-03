Live

Bihar Board 10th Result 2023 Live: आज आएगा बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं का रिजल्ट, यहां देख सकते परिणाम

BSEB, Bihar Board Matric Result 2023 Live Updates: रिजल्ट बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर आएगा।

बिहार में आज जारी हो सकता है 10वीं का रिजल्ट (प्रतीकात्मक फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

Bihar Board 10th Result 2023 Live Updates: बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर आ रही है। आज बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा का रिजल्ट आएगा। कक्षा 10वीं का रिजल्ट बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर आएगा। छात्र अपना रिजल्ट इसी वेबसाइट पर देख सकते हैं। बता दें कि 21 मार्च को कक्षा 12वीं का रिजल्ट आया था। 12:33 (IST) 31 Mar 2023 Bihar Board 10th Class Result 2023 Live: पास पर्सेंटेज 80 फीसदी को कर सकता पार इस साल उम्मीद जताई जा रही है कि मैट्रिक का परीक्षा परिणाम ओवरऑल पास पर्सेंटेज के लिहाज से 80 फीसदी को पार कर जाएगा। पिछले साल कुल पास प्रतिशत 79.88 फीसदी था। रामायणी रॉय को बीएसईबी कक्षा 10 की टॉपर घोषित किया गया था। उन्होंने 487 अंक प्राप्त किए थे। 12:24 (IST) 31 Mar 2023 Bihar Board 10th Class Result 2023 Live: कक्षा 10वीं का रिजल्ट आयेगा बिहार बोर्ड के कक्षा दसवीं का रिजल्ट आज आएगा। छात्रों की परीक्षा करीब एक महीने पहले खत्म हो गई थी लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। बिहार बोर्ड परीक्षा के दसवीं का रिजल्ट आज आएगा। बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर छात्र रिजल्ट देख सकते हैं। बता दें कि 21 मार्च को कक्षा बारहवीं का रिजल्ट आया था। छात्र कक्षा दसवीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं।