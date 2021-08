Bihar BEd CET 2021 admit card नोडल विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वरनगर, दरभंगा द्वारा जारी किया गया है। बिहार बीएड सीईटी एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड लिंक अब आधिकारिक वेबसाइट – bihar-cetbed-lnmu.in पर एक्टिवेट हो गया है। जिन उम्मीदवारों ने बीएड में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 और शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन किया है उनको सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट – bihar-cetbed-lnmu.in – पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। उम्मीदवारों के संदर्भ के लिए बिहार बीएड सीईटी 2021 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है।

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा जारी संशोधित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, बिहार बीएड सीईटी 2021 शुक्रवार, 13 अगस्त, 2021 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा आरा, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मदपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और अन्य सहित विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने बी.एड सीईटी 2021 परीक्षा के लिए आवेदन किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट – bihar-cetbed-lnmu.in – पर जाकर ज्यादा जानकारी ले सकते हैं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bihar-cetbed-lnmu.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आ रहे ‘Login to Download Admit Card’ or ‘Download Admit Card with Application Form Number’ के लिंक पर क्लिक करें।

अब नया पेज खुल जाएगा। नए पेज पर मांगी गईं जरूरी डिटेल्स डालकर सबमिट कर दें।

सबमिट करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर होगा।

अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक https://bihar-cetbed-lnmu.in/login ये है।