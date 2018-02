BBOSE 10th, 12th Result 2017: बिहार ओपन बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित, ऐसे चेक करें अपने रिजल्ट

BBOSE 10th, 12th Class Result December 2017: बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन (BBOSE) ने 10वीं और 12वीं ओपन बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने रिजल्ट्स ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। बता दें परीक्षाएं 15 दिसंबर 2017 से 5 जनवरी 2018 तक आयोजित हुई थीं। छात्र अपने रिजल्ट्स रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर के जरिए देख सकते हैं। छात्र वेबसाइट bbose.org पर ऑनलाइन अपने रिजल्ट देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं नतीजे देखने का तरीका। सबसे पहले लॉगइन करें वेबसाइट bbose.org पर। अब होम पेज से “Result of Secondary & Sr.Secondary Second Examination held in December 2017” के लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक नई विंडो खुलेगी। अब रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले अपनी परीक्षा (Secondary/Sr. Secondary) सिलेक्ट करें। इसके बाद अपना रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर डालें। सब्मिट बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपका रिजल्ट खुल जाएगा। डाउनलोड कर रिजल्ट का प्रिंटआउट निकाल लें।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा बुधवार से शुरू हो गई है। इस साल छात्र पहली बार छात्र ओएमआर शीट पर परीक्षा देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 10वी की परीक्षा में लगभग 17.70 लाख छात्र शामिल होंगे। वहीं 12वीं परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा छात्रों शामिल होंगे। परीक्षा राज्यभर में 1426 केंद्रों पर आयोजित होगी। गौरतलब है बिहार बोर्ड की 12वी परीक्षा में नकल करने को लेकर लगभग 1000 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया था। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू कर कर दी गई है ताकि कोई नकल न करा सके।

