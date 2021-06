Bank of India Recruitment 2021: बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) ने अपने आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.co.in पर ऑफिस असिस्टेंट, अटेंडर और वॉचमैन कम गार्डनर के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भर्ती की जाएगी। Bank of India Recruitment 2021 के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित फॉर्मेट में 30 जून 2021 तक आवेदन कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया के माध्यम से सिंधुदुर्ग में ऑफिस असिस्टेंट के 2 पद, अटेंडर के 1 पद और वॉचमैन कम गार्डनर के 2 पदों पर भर्ती की जाएगी। जबकि, रत्नागिरी में ऑफिस असिस्टेंट के 1 पद और वॉचमैन कम गार्डनर के 1 पद पर भर्ती की जाएगी। ऑफिस असिस्टेंट के पद पर चयनित उम्मीदवार को 15,000 रुपए महीने का वेतन मिलेगा। जबकि, अटेंडर को 8,000 रुपए और वॉचमैन कम गार्डनर को 5,000 रुपए महीने का वेतन दिया जाएगा।

ऑफिस असिस्टेंट के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को बेसिक अकाउंटिंग की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही, एमएस ऑफिस, टैली और लोकल भाषा में टाइपिंग आनी चाहिए। अटेंडेंट और वॉचमैन कम गार्डनर पद के लिए उम्मीदवार को जिले का ही निवासी होना चाहिए। इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट पद के लिए उम्मीदवार की आयु 18 साल से 45 साल के बीच होनी चाहिए। जबकि, वॉचमैन कम गार्डनर और अटेंडेंट पद के लिए उम्मीदवार की आयु 18 साल से 65 साल के बीच होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।

Bank of India Recruitment के लिए इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन को निर्धारित फॉर्मेट में भरकर और अन्य ज़रूरी डॉक्युमेंट्स के साथ नोटिस में दिए गए पते पर 30 जून 2021 तक भेज सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।