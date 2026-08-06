अगर आप बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 206 स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 26 अगस्त 2026 तक बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती डिजिटल बैंकिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, फैसिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, एंटरप्राइज डेटा मैनेजमेंट और टैक्सेशन जैसे विभिन्न विभागों के लिए की जा रही है।

Bank of Baroda SO Recruitment 2026: कितने पदों पर होगी भर्ती?

बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुल 206 नियमित पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इनमें मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, टेक्निकल ऑफिसर और टेक्निकल मैनेजर के प्रमुख पद शामिल हैं। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति बैंक की आवश्यकता के अनुसार देश में कहीं भी की जा सकती है।

बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन शुरू 6 अगस्त 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 26 अगस्त 2026 फीस जमा करने की अंतिम तिथि 26 अगस्त 2026

Bank of Baroda SO Recruitment 2026: आयु सीमा

पद के अनुसार न्यूनतम आयु 23 वर्ष और अधिकतम 43 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी।

Bank of Baroda SO Recruitment 2026: शैक्षणिक योग्यता

हर पद के लिए योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है। विभिन्न पदों के लिए इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी, कॉमर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एमसीए, एमटेक तथा संबंधित क्षेत्र में अनुभव की आवश्यकता हो सकती है। उम्मीदवार आवेदन से पहले विस्तृत अधिसूचना अवश्य पढ़ें।

बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती 2026: आवेदन शुल्क

श्रेणी आवेदन शुल्क सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस 850 रुपये एससी / एसटी / PwD / पूर्व सैनिक / महिला उम्मीदवार 175 रुपये

उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जिसमें नेट बैंकिंग, आईएमपीएस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई जैसे माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती 2026: चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन निम्न चरणों के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन की स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग

ऑनलाइन परीक्षा (यदि बैंक आयोजित करे)

साइकोमेट्रिक टेस्ट

ग्रुप डिस्कशन (जरूरत पड़ने पर)

पर्सनल इंटरव्यू

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल परीक्षण

बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती 2026: ऐसे करें आवेदन

स्टेप 1. बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. Careers सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. संबंधित भर्ती नोटिफिकेशन पर क्लिक करें।

स्टेप 3. नया पंजीकरण (Registration) करें।

स्टेप 4. आवेदन फॉर्म भरें।

स्टेप 5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 6. आवेदन शुल्क जमा करें।

स्टेप 7. फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंट सुरक्षित रख लें।

सर्विस बॉन्ड भी होगा लागू

इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को बैंक की सर्विस बॉन्ड नीति का पालन करना होगा। अलग-अलग ग्रेड के अधिकारियों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि और समय से पहले नौकरी छोड़ने पर निर्धारित राशि जमा करनी होगी।

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