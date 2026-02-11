बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिस असिस्टेंट भर्ती (Peon) परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। 22 और 23 फरवरी को आयोजित होने वाले प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जिन कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था वह आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in से प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वह एग्जाम वाले दिन से पहले ही समय रहते एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें ताकि आखिरी समय पर किसी तरह की तकनीकी समस्या का सामना आपको न करना पड़े।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें

असिस्टेंट ऑफिसर (चपरासी) की भर्ती के लिए आयोजित प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट एडमिट कार्ड एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर Careers सेक्शन में जाकर Current Openings पर क्लिक करें।

अब Bank of Baroda Office Assistant/Peon Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें।

अब अपने क्रेडेंशियल (रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड) दर्ज करें।

एडमिट कार्ड अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट निकाल लें।

एडमिट कार्ड में मिलेगी यह जानकारी

पीईटी परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट ध्यान रखें कि एग्जाम सेंटर पर ले जाने वाले डॉक्युमेंट्स में एडमिट कार्ड सबसे अहम है। इसके बिना आपको परीक्षा केंद्र पर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। एडमिट कार्ड में कैंडिडेट्स को परीक्षा की तारीख, शिफ्ट का समय, रिपोर्टिंग का समय और सेंटर का पता जैसी जानकारी होगी। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे हॉल टिकट जल्दी डाउनलोड कर लें और उस पर दी गई सभी जानकारी को ध्यान से चेक कर लें।

एग्जाम पैटर्न और गाइडलाइन

बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट (चपरासी) ऑनलाइन एग्जाम 22 और 23 फरवरी, 2026 को होगा। यह टेस्ट पूरे भारत में अलग-अलग सेंटर्स पर कंप्यूटर-बेस्ड मोड में होगा। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव-टाइप सवाल होंगे। कैंडिडेट को एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी इंस्ट्रक्शन्स फॉलो करने होंगे। उन्हें हॉल टिकट में दिए गए रिपोर्टिंग टाइम से पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा।

इन बातों का रखें ध्यान

देर से एंट्री की इजाजत नहीं होगी।

कैंडिडेट्स को ये चीज़ें साथ लानी होंगी।

एडमिट कार्ड की एक प्रिंटेड कॉपी

एक वैलिड ओरिजिनल फोटो ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, या PAN कार्ड

पासपोर्ट-साइज फोटो, अगर इंस्ट्रक्शन में बताया गया हो

एग्जाम हॉल के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, और दूसरे गैजेट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की इजाजत नहीं है।