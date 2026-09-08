Bank of Baroda LBO Recruitment 2026: बैंक ऑफ बड़ौदा में लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) के पदों पर नौकरी पाने का मौका तलाश रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। बैंक ने 2,482 लोकल बैंक ऑफिसर पदों पर चल रही भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब योग्य उम्मीदवार 17 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 17 सितंबर ही है। आधिकारिक आवेदन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 18 अगस्त 2026 से और क्लोजिंग डेट 17 सितंबर 2026 दर्ज है।

पहले इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 7 सितंबर 2026 निर्धारित थी। डेट बढ़ाए जाने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो किसी वजह से पहले आवेदन नहीं कर पाए थे, वे अब इस मौके का लाभ उठा सकते हैं।

2482 Local Bank Officer पदों पर भर्ती

बैंक ऑफ बड़ौदा की यह भर्ती लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) के पदों के लिए है। पदों को जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड/स्केल-I यानी जेएमजी/एस-I में नियमित आधार पर भरा जाएगा। भर्ती का कुल आंकड़ा 2,482 है और पदों का वितरण विभिन्न राज्यों के अनुसार किया गया है।

राज्यवार देखें तो सबसे ज्यादा पद गुजरात में हैं। इसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में भी बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं। गुजरात में कुल 1,185 और कर्नाटक में 418 पद हैं।

कौन कर सकता है आवेदन?

बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार के पास किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में अधिकारी के रूप में कम से कम एक साल का पोस्ट-क्वालिफिकेशन अनुभव होना जरूरी है।

इस भर्ती की एक खास शर्त स्थानीय भाषा से जुड़ी है। उम्मीदवार जिस राज्य के लिए आवेदन करेगा, उसे उस राज्य की निर्धारित स्थानीय भाषा को पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने में सक्षम होना चाहिए। उम्मीदवार केवल एक राज्य के लिए आवेदन कर सकता है।

उम्र कितनी होनी चाहिए?

इस भर्ती के लिए सामान्य आयु सीमा 21 से 30 वर्ष रखी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।

कितनी मिलेगी सैलरी?

लोकल बैंक ऑफिसर को जेएमजी/स्केल-I में नियुक्त किया जाएगा। इस पद के लिए बेसिक पे स्केल 48,480 से 85,920 है। पात्र उम्मीदवारों को बैंक के नियमों के अनुसार अन्य भत्ते और सुविधाएं भी मिल सकती हैं।

Bank of Baroda LBO Exam Pattern

एलबीओ भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में कुल 120 प्रश्न होंगे और परीक्षा के लिए 120 मिनट का समय मिलेगा। पेपर में इंग्लिश भाषा, बैंकिंग नॉलेज, जनरल/इकॉनोमिक्स अवेयरनेस औ तार्किक क्षमता और संख्यात्मक योग्यता जैसे सेक्शन शामिल हैं। प्रत्येक सेक्शन से 30 प्रश्न पूछे जाने की जानकारी उपलब्ध है। गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी है।

राज्यवार पदों की जानकारी

2,482 पद 20 राज्यों/क्षेत्रों में वितरित किए गए हैं। प्रमुख राज्यवार रिक्तियां इस प्रकार हैं:

राज्य कुल पद
गुजरात 1185
कर्नाटक 418
महाराष्ट्र 218
तमिलनाडु132
ओडिशा 100
आंध्र प्रदेश 80
तेलंगाना50
केरल 49
पश्चिम बंगल 42
असम 40
पंजाब 34
गोवा21
अरुणाचल प्रदेश20
जम्मू-कश्मीर15
मणिपुर 15
मेघालय15
मिजोरम15
नागालैंड15
सिक्किम10
त्रिपुरा8
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Bank of Baroda LBO Recruitment 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स के जरिए आवेदन कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले Bank of Baroda की आधिकारिक करियर वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. Local Bank Officer Recruitment 2026 के आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. New Registration पूरा करें।

स्टेप 4. अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और बैंकिंग अनुभव से जुड़ी जानकारी भरें।

स्टेप 5. मांगे गए दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।

स्टेप 6. आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

स्टेप 7. आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें।

स्टेप 8. भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म और फीस रसीद का प्रिंट या PDF सुरक्षित रखें।

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Bank of Baroda LBO Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

प्रक्रिया विवरण
आवेदन शुरू18 अगस्त 2026
नई आवेदन अंतिम तारीख17 सितंबर 2026
ऑनलाइन फीस भुगतान18 अगस्त से 17 सितंबर 2026
आवेदन में बदलाव की अंतिम तारीख 17 सितंबर 2026
आवेदन प्रिंट करने की अंतिम तारीख 2 अक्टूबर 2026
ऑनलाइन परीक्षाअक्टूबर 2026 के पहले सप्ताह में संभावित, हालांकि अंतिम परीक्षा कार्यक्रम बैंक की ओर से अलग से जारी किया जाएगा।

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