Bank Jobs 2019, Sarkari Naukri Notification Live Updates: बैंकों में सरकारी नौकरी की बहार, जानें किस पद के लिए कर सकते हैं अप्लाई

Bank Jobs Notification 2019, Sarkari Naukri-Result 2019 Live Updates: बैंकिंक सैक्टर में कैरियर बनाने के लिए तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका है। इस वक्त कई बैंकों ने विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन मांगे हैं। इन बैंकों में अप्लाई करने के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है? अप्लाई कहां से करें? अप्लाई करने की आखिरी तारीख? सिलेक्शन प्रोसेस मसलन प्रीलिमनरी, मेन्स ए्ग्जाम और इंटरव्यू की तारीख? और किस पद पर कितना वेतनमान दिया जाएगा जैसे सवालों के जवाब हम यहां आपको दे रहे हैं। बैंक भर्ती से जुड़ी इन सभी जानकारियों के लिए हमारे (जनसत्ता.कॉम) के अपडेट्स को ध्यान से पढ़ें और अपनी मनपसंद नौकरी के लिए अप्लाई करें।

बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने हैड (New MSME Business) के पद पर आवेदन मांगे हैं। इस पद पर ग्रेजुएट (इंजीनियरिंग) अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट www.bankofbaroda.co.in पर (Career page) विजिट करें। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक (The Reserve Bank of India, RBI) ने आरबीआई Grade B Officer पदों पर भर्ती निकाली गई है। यहां कुल 199 रिक्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

