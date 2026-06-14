जो पतंजलि ग्रुप अभी तक आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्माण और योग के प्रचार के लिए जाना जाता था वह बहुत जल्द IAS-IPS की कोचिंग भी शुरू करने वाला है। जी हां, योग गुरु स्वामी रामदेव ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि पतंजलि ग्रुप जल्द ही सिविल सर्विसेज एकेडमी की शुरुआत करने जा रहा है जहां पर छात्रों को सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। रामदेव ने सिविल सर्विसेज एकेडमी की जिम्मेदारी चर्चित टीचर अवध ओझा को दी है।

रामदेव ने अवध ओझा संग किया ऐलान

बाबा रामदेव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट कर इसका ऐलान किया है। वीडियो में वह अवध ओझा के साथ योगाभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने यह ऐलान किया कि पतंजलि योगपीठ में सिविल सर्विसेज अकेडमी का प्रारंभ हो रहा है और उस अकेडमी के सूत्रधार हमारे भाई अवध ओझा जी होंगे। इस दौरान रामदेव ने कहा कि देश को ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता है जो भारतीय संस्कृति, संस्कारों और सामाजिक जिम्मेदारियों को समझते हों।