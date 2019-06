DU B.Sc. Applied Physical Sciences with Analytical Methods in Chemistry & Biochemistry Cut Off 2019: बीते कुछ सालों में डीयू में सबसे ज्‍यादा एप्‍लीकेशन इंग्‍लिश (ऑनर्स) के लिए आए। DU B.Sc. Applied Physical Sciences with Analytical Methods in Chemistry & Biochemistry Cut Off 2019: बीते कुछ सालों में डीयू में सबसे ज्‍यादा एप्‍लीकेशन इंग्‍लिश (ऑनर्स) के लिए आए।

DU B.Sc. Applied Physical Sciences with Analytical Methods in Chemistry & Biochemistry Cut Off List 2019: दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय से बीए, बीकॉम या बीएससी करने के इच्‍छुक छात्र ध्‍यान दें। कॉलेजों की ओर से कटऑफ लिस्‍ट आते ही दाखिलेे शुरू हो जाएंगे। किस विषय में किस कॉलेज का कटऑफ कितना रहा है, आप यहां देख सकते हैं। B.Sc. Applied Physical Sciences with Analytical Methods in Chemistry & Biochemistry में दाखिले के लिए किस विषय का कट-ऑफ कितना गया है, उसे आप यहां देख सकेंगे। यहां आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपनी ही श्रेणी के अनुसार कटऑफ चेक करें। यानी जनरल श्रेणी, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या कश्मीरी प्रतिस्थापित श्रेणी के हिसाब से हर कॉलेज का अलग-अलग कटऑफ जारी होता है।

इंटरमीडिएट में अंकों के आधार पर अगर आप अलग-अलग विषय से बीए, बीकॉम या बीएससी करना चाहते हैं तो अपने कुल मार्क्स के आधार पर कटऑफ चेक करें और उस कॉलेज की काउंसिलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लें। अगर आपके अंक इन कटऑफ से कम हैं तो निराश न हों, अगली कटऑफ लिस्ट की प्रतीक्षा करें। हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे।

क्या होता है कटऑफ: दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने सभी कॉलेजों के लिए कटऑफ जारी करती है ताकि कोर्स और मार्क्स के हिसाब से छात्रों को दाखिला मिल सके। कटऑफ से मतलब है कि 12वीं में अगर आपके मार्क्स उतने प्रतिशत से ज्यादा हैं तो उस कॉलेज की काउंसिलिंग में पहुंचे और दाखिले की प्रक्रिया में शामिल हों।

किन कोर्स को कराती है दिल्ली यूनिवर्सिटी: डीयू अपने सभी कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कोर्स के तहत बीए, बीकॉम और बीएससी के लिए दाखिला लेती है। इसके लिए छात्रों से आवेदन मांगा जाता है, उसके आधार पर अलग-अलग कॉलेज की कटऑफ लिस्ट जारी की जाती है। कटऑफ लिस्ट कई चरणों में आती है।

