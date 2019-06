DU B.A.(VS) MANAGEMENT AND MARKETING OF INSURANCE Cut Off 2019: बीते कुछ सालों में डीयू में सबसे ज्‍यादा एप्‍लीकेशन इंग्‍लिश (ऑनर्स) के लिए आए। DU B.A.(VS) MANAGEMENT AND MARKETING OF INSURANCE Cut Off 2019: बीते कुछ सालों में डीयू में सबसे ज्‍यादा एप्‍लीकेशन इंग्‍लिश (ऑनर्स) के लिए आए।

DU B.A.(VS) MANAGEMENT AND MARKETING OF INSURANCE Cut Off List 2019: दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय से बीए, बीकॉम या बीएससी करने के इच्‍छुक छात्र ध्‍यान दें। कॉलेजों की ओर से कटऑफ लिस्‍ट आते ही दाखिलेे शुरू हो जाएंगे। किस विषय में किस कॉलेज का कटऑफ कितना रहा है, आप यहां देख सकते हैं। B.A.(VS) MANAGEMENT AND MARKETING OF INSURANCE में दाखिले के लिए किस विषय का कट-ऑफ कितना गया है, उसे आप यहां देख सकेंगे। यहां आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपनी ही श्रेणी के अनुसार कटऑफ चेक करें। यानी जनरल श्रेणी, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या कश्मीरी प्रतिस्थापित श्रेणी के हिसाब से हर कॉलेज का अलग-अलग कटऑफ जारी होता है।

इंटरमीडिएट में अंकों के आधार पर अगर आप अलग-अलग विषय से बीए, बीकॉम या बीएससी करना चाहते हैं तो अपने कुल मार्क्स के आधार पर कटऑफ चेक करें और उस कॉलेज की काउंसिलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लें। अगर आपके अंक इन कटऑफ से कम हैं तो निराश न हों, अगली कटऑफ लिस्ट की प्रतीक्षा करें। हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे।

क्या होता है कटऑफ: दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने सभी कॉलेजों के लिए कटऑफ जारी करती है ताकि कोर्स और मार्क्स के हिसाब से छात्रों को दाखिला मिल सके। कटऑफ से मतलब है कि 12वीं में अगर आपके मार्क्स उतने प्रतिशत से ज्यादा हैं तो उस कॉलेज की काउंसिलिंग में पहुंचे और दाखिले की प्रक्रिया में शामिल हों।

किन कोर्स को कराती है दिल्ली यूनिवर्सिटी: डीयू अपने सभी कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कोर्स के तहत बीए, बीकॉम और बीएससी के लिए दाखिला लेती है। इसके लिए छात्रों से आवेदन मांगा जाता है, उसके आधार पर अलग-अलग कॉलेज की कटऑफ लिस्ट जारी की जाती है। कटऑफ लिस्ट कई चरणों में आती है।

First Cut Off List 2018 for B.A.(VS) MANAGEMENT AND MARKETING OF INSURANCE College Name General OBC SC ST PWD KM Minority Remark College of Vocational Studies 90.5 86.5 84.5 83.5 83.5 86 *Powered by aglasem.com

Second Cut Off List 2018 for B.A.(VS) MANAGEMENT AND MARKETING OF INSURANCE College Name General OBC SC ST PWD KM Minority Remark College of Vocational Studies 86.75 80 79 78 78 82 *Powered by aglasem.com

Third Cut Off List 2018 for B.A.(VS) MANAGEMENT AND MARKETING OF INSURANCE College Name General OBC SC ST PWD KM Minority Remark College of Vocational Studies Closed 78.5 77.5 76 76 81 *Powered by aglasem.com

Fourth Cut Off List 2018 for B.A.(VS) MANAGEMENT AND MARKETING OF INSURANCE College Name General OBC SC ST PWD KM Minority Remark College of Vocational Studies 86.75 76.5 74.5 72 74 79 *Powered by aglasem.com

Fifth Cut Off List 2018 for B.A.(VS) MANAGEMENT AND MARKETING OF INSURANCE College Name General OBC SC ST PWD KM Minority Remark College of Vocational Studies Closed 75 71 68 72 79 *Powered by aglasem.com

Sixth Cut Off List 2018 for B.A.(VS) MANAGEMENT AND MARKETING OF INSURANCE College Name General OBC SC ST PWD KM Minority Remark College of Vocational Studies Closed 74 68 64 70 79 *Powered by aglasem.com

Seventh Cut Off List 2018 for B.A.(VS) MANAGEMENT AND MARKETING OF INSURANCE College Name General OBC SC ST PWD KM Minority Remark College of Vocational Studies 86.25 73 66 62 69 78 *Powered by aglasem.com

Eighth Cut Off List 2018 for B.A.(VS) MANAGEMENT AND MARKETING OF INSURANCE College Name General OBC SC ST PWD KM Minority Remark College of Vocational Studies Closed 72 65 58 68 77 *Powered by aglasem.com

Ninth Cut Off List 2018 for B.A.(VS) MANAGEMENT AND MARKETING OF INSURANCE College Name General OBC SC ST PWD KM Minority Remark College of Vocational Studies 85 70 63 55 67 76 *Powered by aglasem.com

Tenth Cut Off List 2018 for B.A.(VS) MANAGEMENT AND MARKETING OF INSURANCE College Name General OBC SC ST PWD KM Minority Remark College of Vocational Studies Closed 72.5 Closed 61 68 77 *Powered by aglasem.com

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App