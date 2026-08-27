उच्च शिक्षा का सपना देखने वाली छात्राओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। Azim Premji Foundation ने 2026 के स्कॉलरशिप कार्यक्रम में दिल्ली (NCT) को भी शामिल किया है। फाउंडेशन का लक्ष्य दिल्ली-NCT की 20,000 छात्राओं को स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। देशभर में 2026 के कोहोर्ट के तहत करीब 4 लाख छात्राओं को सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है।

यह स्कॉलरशिप खास तौर पर उन छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण है जो 12वीं के बाद कॉलेज में दाखिला तो लेना चाहती हैं, लेकिन आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा जारी रखने में परेशानी का सामना कर सकती हैं।

कुल 1.5 लाख तक की मदद

अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के तहत चयनित छात्राओं को हर साल 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी, जिसमें स्नातक कोर्स की अवधि के आधार पर छात्रा को अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकती है। फाउंडेशन के अनुसार यह राशि 2 से 5 साल की अंडरग्रेजुएट पढ़ाई के दौरान दी जा सकती है। इस पैसे का इस्तेमाल छात्राएं अपनी ट्यूशन फीस या पढ़ाई से जुड़े अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए कर सकती हैं।

अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026 की मुख्य बातें

जानकारी विवरण स्कॉलरशिप का नाम Azim Premji Scholarship 2026 में दिल्ली का लक्ष्य 20,000 छात्राएं सालाना सहायता 30,000 अधिकतम कुल सहायता 1.5 लाख स्तर अंडरग्रेजुएट/स्नातक शिक्षा सहायता अवधि कोर्स के अनुसार 2 से 5 साल

कौन छात्राएं आवेदन कर सकती हैं?

फाउंडेशन की पात्रता शर्तों के अनुसार छात्रा ने कक्षा 10 और 12 दोनों की पढ़ाई सरकारी स्कूल से पूरी की हो और 12वीं के बाद मान्यता प्राप्त संस्थान में अंडरग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश लिया हो। 2026 के लिए दिल्ली (NCT) को पात्र क्षेत्रों की सूची में जोड़ा गया है। यानी केवल दिल्ली में रहना पर्याप्त नहीं है। आवेदन करने से पहले छात्राओं को अपनी स्कूली शिक्षा, कॉलेज एडमिशन और अन्य पात्रता शर्तों को आधिकारिक मानदंड से मिलाना होगा।

2026 स्कॉलरशिप के आवेदन कब तक?

अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की आधिकारिक जानकारी के अनुसार 2026 कोहोर्ट के राउंड-1 आवेदन 10 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक स्वीकार किए जा रहे हैं। दिल्ली (NCT) इस साल पात्र क्षेत्रों में शामिल है। इसलिए पात्र छात्राओं के पास आवेदन करने के लिए अभी सीमित समय है। अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय आवेदन प्रक्रिया जल्द पूरी करना बेहतर रहेगा।

किन राज्यों और क्षेत्रों की छात्राओं को लाभ?

2026 के कार्यक्रम में पात्र क्षेत्रों का दायरा बढ़ाया गया है। आधिकारिक जानकारी में आंध्र प्रदेश और दिल्ली (NCT) को 2026 कोहोर्ट के लिए नई पात्र जगहों के रूप में शामिल किए जाने की जानकारी दी गई है। फाउंडेशन का व्यापक लक्ष्य देशभर में बड़ी संख्या में छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने में मदद करना है।

कॉलेज की छात्राओं के लिए क्यों अहम है यह स्कॉलरशिप?

12वीं के बाद कॉलेज में दाखिला लेने के बावजूद कई छात्राओं के सामने फीस, किताबें, यात्रा, हॉस्टल और अन्य शैक्षणिक खर्चों की चुनौती होती है। ऐसे में सालाना 30 हजार की सहायता पढ़ाई का खर्च कम करने में मदद कर सकती है।

खासकर उन परिवारों के लिए यह सहायता उपयोगी हो सकती है जहां बेटी की उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक संसाधन सीमित हैं। स्कॉलरशिप का उद्देश्य केवल एक साल की आर्थिक मदद देना नहीं है, बल्कि छात्राओं को स्नातक की पढ़ाई पूरी करने तक आर्थिक सहारा देना है।

आवेदन करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

सरकारी स्कूल की शर्त: कक्षा 10 और 12 की पढ़ाई से संबंधित पात्रता को ध्यान से जांचें।

कॉलेज एडमिशन: स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले से जुड़ी शर्त पूरी होना जरूरी है।

दस्तावेज तैयार रखें: 10वीं-12वीं की मार्कशीट, पहचान पत्र, कॉलेज एडमिशन से जुड़े दस्तावेज और बैंक संबंधी जानकारी की जरूरत पड़ सकती है।

अंतिम तारीख: 2026 के राउंड-1 आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त है।

आधिकारिक पोर्टल से आवेदन: किसी अनधिकृत वेबसाइट या एजेंट के माध्यम से आवेदन करने से बचें।

यह स्कॉलरशिप सिर्फ फीस के लिए है?

नहीं। फाउंडेशन के अनुसार चयनित छात्राएं स्कॉलरशिप की राशि का इस्तेमाल ट्यूशन फीस या अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने से जुड़े अन्य आउट-ऑफ-पॉकेट खर्चों के लिए कर सकती हैं। इससे छात्राओं को अपनी पढ़ाई से जुड़े अलग-अलग खर्चों को संभालने में कुछ वित्तीय स्वतंत्रता मिल सकती है।

Azim Premji Scholarship 2026: आवेदन कहां करें?

छात्राएं आवेदन, पात्रता, जरूरी दस्तावेज और स्कॉलरशिप से संबंधित अन्य नियम अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के आधिकारिक स्कॉलरशिप पोर्टल पर देख सकती हैं। 2026 के राउंड-1 आवेदन की समयसीमा 31 अगस्त तक है।