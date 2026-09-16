AYUSH NEET UG Round 1 Result 2026: आयुष एडमिशंस सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी (AACCC) ने आयुष नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के राउंड-1 सीट अलॉटमेंट का प्रोविजनल रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने काउंसलिंग में हिस्सा लिया था, वे अपना अलॉटमेंट स्टेटस आधिकारिक AACCC पोर्टल पर चेक कर सकते हैं।

राउंड-1 में सीट पाने वाले उम्मीदवारों को 17 सितंबर से 23 सितंबर 2026 के बीच संबंधित संस्थान में रिपोर्ट करना होगा। इस काउंसलिंग के जरिए NEET UG 2026 के योग्य उम्मीदवारों को विभिन्न AYUSH अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जा रहा है। इनमें BAMS, BHMS, BUMS और BSMS सहित संबंधित UG कार्यक्रम शामिल हैं।

कब और कहां चेक करें AYUSH NEET UG सीट अलॉटमेंट?

आयुष नीट यूजी राउंड 1 रिजल्ट चेक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

स्टेप 1. सबसे पहले AACCC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. UG Counselling सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. Round 1 Seat Allotment/Provisional Result लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. मांगी गई लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर अपना सीट अलॉटमेंट स्टेटस देखें।

स्टेप 6. रिजल्ट/अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लें।

स्टेप 7. आगे की रिपोर्टिंग और एडमिशन प्रक्रिया के लिए अलॉटेड कॉलेज के निर्देश देखें।

17 से 23 सितंबर तक कॉलेज में रिपोर्टिंग

राउंड-1 में सीट अलॉट होने वाले उम्मीदवारों के लिए अगला महत्वपूर्ण चरण कॉलेज में रिपोर्टिंग और एडमिशन प्रक्रिया पूरी करना है। उपलब्ध काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार रिपोर्टिंग की अवधि 17 सितंबर से 23 सितंबर 2026 तक है। इस अवधि में उम्मीदवार को अलॉट किए गए संस्थान में जाकर दस्तावेजों का सत्यापन और संस्थान द्वारा बताई गई अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

किन कोर्स में मिलेगा एडमिशन?

AYUSH NEET UG काउंसलिंग के तहत विभिन्न अंडरग्रेजुएट मेडिकल/AYUSH पाठ्यक्रमों में सीट अलॉटमेंट किया जाता है। राउंड-1 प्रक्रिया में प्रमुख रूप से ये पाठ्यक्रम शामिल हैं:

कोर्स क्षेत्र BAMS आयुर्वेद BHMS होम्योपैथी BUMS यूनानी BSMS सिद्ध B.Pharm ITRA संबंधित आयुष फार्मेसी कार्यक्रम

AACCC की काउंसलिंग जानकारी में इन पाठ्यक्रमों के लिए अलग-अलग सीट मैट्रिक्स भी जारी की गई है।

सीट मिलने के बाद उम्मीदवार को क्या करना होगा?

सीट अलॉट होने के बाद केवल रिजल्ट डाउनलोड करना पर्याप्त नहीं है। उम्मीदवार को अलॉटेड संस्थान में समयसीमा के भीतर रिपोर्ट करके एडमिशन से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उम्मीदवारों को नीट यूजी स्कोरकार्ड, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, पहचान पत्र, श्रेणी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो) और काउंसलिंग से जुड़े दस्तावेज साथ रखने चाहिए। रिपोर्टिंग के समय मूल दस्तावेजों के सत्यापन के बाद संस्थान द्वारा मांगी गई फीस और अन्य प्रवेश औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ सकती हैं।

अगर राउंड-1 में सीट नहीं मिली तो क्या होगा?

राउंड-1 में सीट नहीं मिलने वाले उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती। एएसीसीसी की 2026-27 काउंसलिंग व्यवस्था में आगे के राउंड भी निर्धारित हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालयों/राष्ट्रीय संस्थानों और डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए राउंड-1, राउंड-2, राउंड-3 और स्ट्रे वैकेंसी राउंड की प्रक्रिया शामिल है। इसलिए उम्मीदवारों को आगे की काउंसलिंग के लिए AACCC की वेबसाइट पर जारी होने वाले शेड्यूल और नोटिस पर नजर रखनी चाहिए।