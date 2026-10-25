कल्पना कीजिए, किसी ने आपसे कहा, ‘‘मैंने तुम्हें हजार बार समझाया है, लेकिन तुम मानते ही नहीं।’’ यहां पर यह सोचने वाली बात है क्या कि उसने सचमुच आपको हजार बार समझाया होगा? संभव है कि उसने ऐसा कुछ ही बार किया हो, लेकिन अपनी बात का जोर बढ़ाने के लिए उसने संख्या को बहुत बढ़ाकर प्रस्तुत किया। भाषा में अभिव्यक्ति का यही तरीका अतिशयोक्ति कहलाता है।

हम प्रतिदिन की बातचीत में अक्सर अतिशयोक्ति का इस्तेमाल करते हैं। कभी अपनी खुशी जाहिर करने के लिए, कभी नाराजगी जताने के लिए और कभी किसी अनुभव को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए।

साहित्य में भी इसका विशेष महत्त्व है, लेकिन क्या हर अतिशयोक्ति झूठ होती है? इस शब्द का सही अर्थ समझने के लिए इसके प्रयोग और संदर्भ को जानना जरूरी है। जनसत्ता.कॉम की सही हिंदी की इस कड़ी में इन सभी सवालों के जवाब समझते हैं।

अतिशयोक्ति का अर्थ क्या है?

अतिशयोक्ति का अर्थ है किसी बात, घटना, गुण या अनुभव को वास्तविकता से बढ़ाकर प्रस्तुत करना। दूसरे शब्दों में, जब किसी बात को उसके वास्तविक स्वरूप या मात्रा से अधिक बढ़ाकर कहा जाता है तो उसे अतिशयोक्ति कहते हैं।

उदाहरण के लिए ‘‘आज तो काम करते-करते कमर ही टूट गई।’’ इस वाक्य में आमतौर पर कमर सचमुच टूटने की बात नहीं कही जा रही है। इसका आशय है कि काम बहुत अधिक था और व्यक्ति काफी थक गया।

इसी तरह, ‘‘उसकी आवाज पूरे शहर में गूंज रही थी’’ कहने का उद्देश्य यह बताना हो सकता है कि उसकी आवाज बहुत तेज थी। यदि आवाज वास्तव में पूरे शहर तक नहीं पहुंची तो यह अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति है।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अतिशयोक्ति में किसी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए उसका बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। उसका वास्तविक अर्थ समझने के लिए संदर्भ को देखना जरूरी है।

क्या अतिशयोक्ति हमेशा झूठ होती है?

अतिशयोक्ति और झूठ को एक ही अर्थ में इस्तेमाल करना सही नहीं है। दोनों के बीच अंतर है। झूठ में किसी बात को जानबूझकर गलत या असत्य रूप में प्रस्तुत करने का आशय हो सकता है। इसके विपरीत, अतिशयोक्ति का उद्देश्य किसी अनुभव, भावना या गुण को अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करना भी हो सकता है।

उदाहरण के लिए, किसी मित्र के देर से पहुंचने पर कहना, ‘‘तुम तो पूरी सदी बाद आए हो’’, स्पष्ट रूप से समय को बढ़ाकर कहने का तरीका है। सुनने वाला भी आमतौर पर समझ जाता है कि यह वास्तविक समय का विवरण नहीं, बल्कि देर होने पर की गई टिप्पणी है।

यदि कोई व्यक्ति किसी उपलब्धि, घटना या आंकड़े को जानबूझकर बढ़ाकर ऐसे पेश करता है कि दूसरे लोग उसे सच मानें तो यह अभिव्यक्ति भ्रामक होती है, इसलिए अतिशयोक्ति को झूठ मानने या न मानने का निर्णय उसके संदर्भ, उद्देश्य और उससे उत्पन्न भ्रम को ध्यान में रखकर करना चाहिए।

उदाहरण

‘‘मैंने तुम्हें हजार बार फोन किया।’’ इसका आशय हो सकता है कि कई बार फोन किया गया, न कि सचमुच हजार बार।

‘‘वह भूख से मर रहा है।’’ सामान्य बातचीत में इसका मतलब बहुत अधिक भूख लगना हो सकता है।

‘‘उसने तो आंसुओं की नदी बहा दी।’’ इसका आशय बहुत अधिक रोने से है।

‘‘यह खबर आग की तरह फैल गई।’’ यहां खबर के तेजी से फैलने को प्रभावशाली ढंग से बताया गया है।

‘‘तुम्हारी तारीफ में मेरे पास शब्द ही नहीं हैं।’’ यह किसी की प्रशंसा को व्यक्त करने का अतिशयोक्तिपूर्ण तरीका हो सकता है।

नोट: उपर्युक्त उदाहरणों में अतिशयोक्ति का उद्देश्य हर बार तथ्य बताना नहीं, बल्कि भाव, अनुभव या प्रभाव को उभारना है। हालांकि, किसी औपचारिक रिपोर्ट, समाचार या तथ्यात्मक विवरण में ऐसी भाषा का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि वहां सटीकता का महत्त्व अधिक होता है।

अतिशयोक्ति अलंकार क्या है?

अतिशयोक्ति केवल प्रतिदिन की भाषा तक सीमित नहीं है। हिंदी साहित्य में यह एक प्रमुख अलंकार भी है। अतिशयोक्ति अलंकार में किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण या घटना का इतना बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन किया जाता है कि वर्णित बात सामान्य वास्तविकता से बहुत अधिक बड़ी या असाधारण दिखाई देने लगती है।

कविता और साहित्य में अतिशयोक्ति पाठक की कल्पना को सक्रिय करती है। इससे किसी भावना, सौंदर्य, वीरता, दुख या आश्चर्य को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यहां एक अंतर समझना जरूरी है। सामान्य भाषा में अतिशयोक्ति किसी भी बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बात को कहा जा सकता है, जबकि अतिशयोक्ति अलंकार साहित्यिक अभिव्यक्ति का एक विशिष्ट रूप है।

समानार्थी शब्द

अतिरंजना: किसी बात को वास्तविकता से अधिक बढ़ाकर प्रस्तुत करना।

किसी बात को वास्तविकता से अधिक बढ़ाकर प्रस्तुत करना। अत्युक्ति: आवश्यकता या वास्तविकता से बढ़कर कही गई बात।

आवश्यकता या वास्तविकता से बढ़कर कही गई बात। बढ़ा-चढ़ाकर कहना: अतिशयोक्ति का सरल और प्रचलित अर्थ।

अतिशयोक्ति का सरल और प्रचलित अर्थ। इन शब्दों के अर्थ एक-दूसरे के निकट हैं, लेकिन हर प्रसंग में इनका प्रयोग पूरी तरह एक जैसा नहीं होता।

अभिप्राय

अतिशयोक्ति भाषा की एक ऐसी विशेषता है, जो सामान्य बात को भी प्रभावशाली बना सकती है। किसी की खुशी को आसमान छूती बताना, किसी के दुख को पहाड़ जैसा कहना या किसी की प्रतीक्षा को सदियों लंबा बताना- ये सभी भावनाओं को अधिक तीव्रता से व्यक्त करने के तरीके हो सकते हैं।

अतिशयोक्ति का मूल्यांकन केवल शब्दों से नहीं, उसके उद्देश्य और संदर्भ से भी होता है। कविता, कहानी या अनौपचारिक बातचीत में यह अभिव्यक्ति को जीवंत बना सकती है। इसके उलट, समाचार, सरकारी आंकड़ों, विज्ञापनों या सार्वजनिक दावों में तथ्य को बढ़ाकर पेश करना पाठक को भ्रमित कर सकता है।

कहने का अर्थ यह है कि भाषा में अतिशयोक्ति को समझना सिर्फ एक शब्द का अर्थ जानना नहीं, बल्कि उस अंतर को पहचानना भी है, जहां प्रभावशाली अभिव्यक्ति समाप्त होती है और भ्रामक प्रस्तुति शुरू होती है। अतिशयोक्ति का सही प्रयोग वही है, जिसमें बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बात का आशय समझ में आए, लेकिन उसे तथ्य के रूप में पेश करके किसी को भ्रमित न किया जाए। हिंदी की यही खूबसूरती है, एक शब्द और अर्थ की पूरी दुनिया।

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