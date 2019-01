UP Assistant Teacher Exam: आंसर-की होगी जारी।

UP Assistant Teacher Answer Key 2018 – 2019, UP सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा आंसर-की Updates: उत्तर प्रदेश असिस्टेंट शिक्षक भर्ती परीक्षा की आंसर-की आज (मंगलवार, 08-01-2019) को जारी कर दी गई। UP Assistant Teacher Answer Key जारी होने के बाद इसे आधिकारिक वेबसाइट atrexam.upsdc.gov.in पर देखा जा सकता है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद ही कोई भी उम्मीदवार इस आंसर-की को चेक और इसे डाउनलोड कर सकता है। आसंर-की को डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को नीचे दिये गये प्रकियाओं का पालन करना होगा।

ऐसे करें डाउनलोड UP Assistant Teacher Answer Key: सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट atrexam.upsdc.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद वेबसाइट पर दिए गए Answer Key के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसे क्लिक करने के बाद कुछ जुरुरी जानकारियां मांगी जाएंगी। जिन्हें सहीं-सहीं भरकर सब्मिट करना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया पूरा करते ही आंसर-की आपके स्क्रीन पर होगा। उम्मीदवार यहां से आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं तथा प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।

आपको बता दें कि यूपी में सहायक शिक्षकों के 69 हजार पदों पर भर्ती परीक्षा 6 जनवरी को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 4 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने भाग लिया था।