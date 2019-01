UP Assistant Teacher Exam: मोबाइल पर भी आंसर-की चेक कर सकते हैं।

UP Assistant Teacher Answer Key 2018 – 2019, UP सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा आंसर-की LIVE Updates: UP Assistant Teacher ( सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा) की उत्तर कुंजी अब से थोड़ी ही देर पहले जारी कर दी गई है। इस Answer Key के जरिए उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। उम्मीदवार Answer Key को आधिकारिक वेबसाइट atrexam.upsdc.gov.in पर देख सकते हैं। इतना ही नहीं यहां से आंसर-की को काफी आसानी से डाउनलोड भी किया जा सकता है।

ऐसे करें डाउनलोड: सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट www.atrexam.upsdc.gov.in. पर जाना होगा। होम पेज पर आंसर-की के ऑप्शन को क्लिक करना होगा। इस पेज पर मांगी गई जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है। pdf डॉक्यूमेंट के खुलने के बाद इसे डाउनलोड करना होगा।

UP Assistant Teacher Answer Key 2018 Released: Check Now

खास बात यह भी है कि उम्मीदवार मोबाइल से भी आंसर-की को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

मोबाइल पर ऐसे करें डाउनलोड:

-आंसर की को मोबाइल पर डाउनलोड करने के लिए यूजर्स को सबसे पहले ब्राउजर ओपन करना होगा।

-इसके बाद उन्हें आधिकारिक वेबसाइट atrexam.upsdc.gov.in पर जाना होगा।

-इसके बाद वेबसाइट पर दिए गए आंसर-की के लिंक को क्लिक करना होगा।

-यहां मांगी गई सभी जानकारियों को सही-सही भर कर उम्मीदवार आंसर-की प्राप्त कर सकते हैं।

आंसर-की जारी होने के बाद अगर किसी भी उम्मीदवार को आंसर-की को लेकर अगर कोई आपत्ति है तो वो अपनी शिकायत 11 जनवरी तक दर्ज करा सकते हैं। सभी आपत्तियों पर विचार करने के बाद 19 जनवरी को रिवाइज्ड आंसर-की जारी की जाएगी। बता दें कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में 4.3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। कुल 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। फाइनल रिजल्ट 22 जनवरी को घोषित किया जाएगा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 65 फीसदी और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 60 फीसदी अंक पर पास किया जाएगा।

