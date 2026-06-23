Assam HSLC Compartment Result 2026: असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड (ASSEB), डिवीजन-I ने आज 23 जून 2026 को HSLC कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन छात्रों ने कक्षा 10 की कंपार्टमेंट परीक्षा में भाग लिया था, वे अब अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट sebaonline.org और asseb.in पर जाकर देख सकते हैं। छात्र अपने रोल नंबर की सहायता से ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

किन छात्रों के लिए आयोजित हुई थी परीक्षा

कंपार्टमेंट परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई थी, जो मुख्य HSLC परीक्षा में एक या अधिक विषयों में सफल नहीं हो पाए थे। इस परीक्षा में सफल होने वाले छात्र अब कक्षा 11 में प्रवेश और आगे की पढ़ाई की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।

Assam HSLC Compartment Result 2026: कैसे चेक करें रिजल्ट?

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sebaonline.org पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर दिखाई दे रहे HSLC Compartment Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और अन्य आवश्यक लॉगिन विवरण दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. मार्कशीट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

मार्कशीट में क्या-क्या जानकारी होगी?

ऑनलाइन उपलब्ध मार्कशीट में निम्नलिखित विवरण दर्ज होंगे:

छात्र का नाम

रोल नंबर

विषयवार प्राप्त अंक

कुल अंक

पास/फेल स्टेटस

परीक्षा का नाम

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे मार्कशीट में दर्ज सभी जानकारियों की सावधानीपूर्वक जांच करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि मिलने पर बोर्ड से संपर्क करें।

कंपार्टमेंट परीक्षा पास करने के बाद क्या करें?

जो छात्र कंपार्टमेंट परीक्षा में सफल हो गए हैं, वे अब कक्षा 11 में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षा की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें विभिन्न स्कूलों और संस्थानों की एडमिशन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

Assam HSLC Result 2026: मुख्य परीक्षा का प्रदर्शन

इस वर्ष आयोजित मुख्य HSLC परीक्षा 2026 में कुल 4,29,249 छात्र शामिल हुए थे। इनमें से 2,81,701 छात्र सफल रहे। परीक्षा का कुल पास प्रतिशत 65.62% दर्ज किया गया, जो वर्ष 2025 के 63.98% की तुलना में बेहतर रहा।

जेंडर-वाइज पास प्रतिशत

लड़के: 67.78%

लड़कियां: 63.96%

यह आंकड़े दर्शाते हैं कि इस वर्ष असम बोर्ड के परिणामों में सुधार देखने को मिला है।