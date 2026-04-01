असम में इस साल कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट के लिए रिजल्ट का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। दरअसल, राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि राज्य में असम हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (HSLC) परीक्षा 2026 का परिणाम 10 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। इस साल 10वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट रिजल्ट जारी होने के बाद असम राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट sebaonline.org पर अपना परिणाम चेक कर पाएंगे।

सीएम ने छात्रों के सवाल के जवाब में बताई तारीख

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक चुनावी अभियान कार्यक्रम के दौरान वहां उपस्थित कुछ छात्रों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राज्य में 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 10 अप्रैल को जारी किया जाएगा। बता दें कि इस साल असम हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (HSLC) परीक्षा 2026 का आयोजन 10 फरवरी से शुरू हुई थी जो कि 27 फरवरी, 2026 तक राज्य भर के कई केंद्रों पर चली थी।

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कहां-कहां जारी होगा रिजल्ट?

असम बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट sebaonline.org, asseb.in और resultsassam.nic.in पर जारी होंगे। स्टूडेंट इन वेबसाइट्स पर विजिट करके अपने रोल नंबर का इस्तेमाल करके रिजल्ट चेक कर पाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर भी रिजल्ट चेक कर पाएंगे। रिजल्ट की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगी जिसमें 10वीं का पासिंग प्रतिशत और टॉपर्स लिस्ट भी जारी की जाएगी।

असम बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कब जारी होगा?

10 के नतीजे जारी होने के बाद असम बोर्ड 12वीं का रिजल्ट भी कुछ ही दिन में जारी कर दिए जाएगा। 12वीं बोर्ड परीक्षा 11 फरवरी – 16 मार्च, 2026 के बीच हुई थी। जो कि दो पालियों में हुई थी। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 1:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक हुई थी।