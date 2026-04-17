Assam Board Class 12th Result 2026 LIVE: असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल (AHSEC) की ओर से जल्द ही असम हायर सेकेंडरी (HS) कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। हाई स्कूल का रिजल्ट पहले ही जारी हो चुका है। अब स्टूडेंट्स को 12वीं के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। इस साल जिन स्टूडेंट्स ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है वह रिजल्ट जारी होने के बाद बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट्स site.sebaonline.org और ahsec.assam.gov.in पर अपना परिणाम चेक कर पाएंगे। रिजल्ट एक्सेस करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर का इस्तेमाल करना होगा।
असम बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी होने की तारीख को लेकर बोर्ड ने अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि रिजल्ट अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते तक जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट जारी होने की संभावित तारीख 20-25 अप्रैल के आसपास है।
सभी स्ट्रीम साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के लिए 12वीं बोर्ड परीक्षा 11 फरवरी से लेकर 16 मार्च 2026 तक आयोजित हुई थी। इन परीक्षाओं में 3.30 लाख से अधिक स्टूडेंट शामिल हुए थे। पिछले साल असम बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 30 अप्रैल को जारी हुआ था।
Assam HS Result 2026 LIVE: 821 सेंटर्स पर आयोजित हुई थी परीक्षा
असम बोर्ड 12वीं की परीक्षा 11 फरवरी से लेकर 16 मार्च के बीच आयोजित हुई थी। यह परीक्षा राज्य के 821 सेंटर्स पर आयोजित की गई थी।
Assam HS Result 2026 LIVE: इस साल 3.30 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने दी परीक्षा
असम बोर्ड 12वीं की परीक्षा में इस साल कुल 3,30,744 स्टूडेंट्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी।
Assam HS Result 2026 LIVE: रिजल्ट जारी होने के बाद कहां कर सकते हैं चेक?
असम बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट्स site.sebaonline.org और ahsec.assam.gov.in पर अपना परिणाम चेक कर पाएंगे।
Assam HS Result 2026 LIVE: 12वीं के रिजल्ट को लेकर शिक्षा मंत्री ने किया था ट्वीट
असम बोर्ड 12वीं के रिजल्ट को लेकर शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने गुरुवार (16 अप्रैल 2026) को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था, “HS (12वीं) एग्जाम रिजल्ट कल घोषित नहीं किए जाएंगे। यह एक अफवाह है।”
Assam HS Result 2026 LIVE: कब जारी होगा असम बोर्ड 12वीं का रिजल्ट?
असम बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट 20 अप्रैल के आसपास जारी किया जा सकता है। रिजल्ट की तारीख जल्द ही बोर्ड की तरफ से जारी की जाएगी।