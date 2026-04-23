असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड (ASSEB) ने हायर सेकेंडरी डिवीजन-II (कक्षा 12वीं) के परीक्षा परिणाम की तारीख का ऐलान कर दिया है। बोर्ड की ओर से यह रिजल्ट 28 अप्रैल 2026 को सुबह 9 बजे जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र/छात्राएं आधिकारिक वेबसाइट ahsec.assam.gov.in, resultsassam.nic.in और assamresults.in पर जाकर अपने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर की सहायता से मार्कशीट डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा छात्र DigiLocker और Upolobdha मोबाइल ऐप के जरिए भी अपना रिजल्ट देख पाएंगे।

शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी

असम HS एग्जाम 2026 के रिजल्ट की तारीख का ऐलान राज्य के शिक्षा मंत्री रनोज पेगु ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया। उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से बताया कि असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड (ASSEB) के तहत HS एग्जाम 2026 के रिजल्ट 28 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। सभी को मेरी शुभकामनाएं। हालांकि उन्होंने रिजल्ट जारी किए जाने के समय को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो परिणाम सुबह 9 बजे के करीब जारी होने की संभावना है।