असम के मुख्‍यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने परीक्षा में सफल हुए छात्रों को ट्वीट कर बधाई दी है।

Heartiest congratulations to all candidates who have successfully cleared the HSLC and AHM examinations. Proud of my young friends who are the shapers of our tomorrow. My best wishes to them for their future endeavours.