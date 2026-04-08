बिहार के मधुबनी जिले के बाबूबरही क्षेत्र में स्थित बलिराजगढ़ एक बार फिर चर्चा में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) ने यहां व्यापक खुदाई शुरू की है, जिससे प्राचीन मिथिला सभ्यता और महाजनपद काल से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलने की उम्मीद है। यह स्थल न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय सभ्यता के विकास क्रम को समझने में भी अहम भूमिका निभा सकता है।

इतिहास से जुड़ा रहस्य: क्या था बलिराजगढ़?

स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, बलिराजगढ़ को राजा बलि की राजधानी माना जाता है। वहीं कई इतिहासकार इसे विदेह किंगडम का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र बताते हैं, जो 16 महाजनपदों में शामिल था।

महाजनपद काल से संबंध

छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, इनमें वज्जि, मगध, कोसल, अवंति जैसे शक्तिशाली राज्य शामिल थे। विदेह (मिथिला), वज्जि संघ का हिस्सा था, जो एक गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण था

खुदाई में क्या मिला?

ASI द्वारा पहले किए गए सर्वे (2013-14) और हालिया खुदाई में कई महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं, जो इस प्रकार हैं।

लगभग 176 एकड़ में फैला विशाल किला, जिससे मौर्य, शुंग, कुषाण और पाल काल तक निरंतर बसावट के प्रमाण मिलते हैं। यहां खुदाई से प्राप्त हुई वस्तुओं में मनके, तांबे के औजार, हड्डी के उपकरण, टेराकोटा मूर्तियां, खिलौने और पंच-चिह्नित सिक्के शामिल हैं। खुदाई से मिले ये सभी साक्ष्य बताते हैं कि यह क्षेत्र उन्नत शहरी संस्कृति से संपन्न था।

नई खुदाई का उद्देश्य क्या है?

एएसआई का लक्ष्य उस अछूती धरती तक पहुंचना है, जहां पहली बार मानव बसावट शुरू हुई थी। यदि यह साबित होता है कि, बलिराजगढ़ मौर्य काल से भी पुराना है, तो यह लौह युग के विदेह राज्य का हिस्सा हो सकता है। ऐसा होने से भारतीय इतिहास की समय-सीमा कई शताब्दियों पीछे जा सकती है।

मिथिला और वज्जि संघ: प्राचीन गणराज्य की कहानी

मिथिला, जिसे आज नेपाल के जनकपुर क्षेत्र से जोड़ा जाता है, प्राचीन काल में विदेह गणराज्य की राजधानी थी, जो वज्जि संघ का हिस्सा थी। वज्जि एक आठ राज्यों का संघ था, जिसमें लिच्छवि और विदेह प्रमुख थे और यह भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के शुरुआती उदाहरणों में से एक था।

वर्तमान में इसका महत्व

इतिहास को नया आयाम- यह खुदाई भारतीय इतिहास को पुनर्लेखन की दिशा में ले जा सकती है।

सांस्कृतिक पहचान- मधुबनी (मिथिला) क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर संस्कृति और दर्शन के केंद्र के रूप में स्थापित कर सकती है।

पर्यटन को बढ़ावा- बलिराजगढ़ एक प्रमुख हेरिटेज टूरिज्म स्पॉट बन सकता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा।

बलिराजगढ़ की खुदाई केवल एक पुरातात्विक परियोजना नहीं, बल्कि भारत के प्राचीन इतिहास को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अगर यहां से मिले साक्ष्य अपेक्षित दिशा में जाते हैं, तो यह न केवल मिथिला की प्राचीन विरासत को उजागर करेगा बल्कि भारत के महाजनपद काल और प्रारंभिक गणराज्य की समझ को भी नई गहराई देगा।