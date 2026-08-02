कल्पना कीजिए… संसद या विधानसभा की कार्यवाही चल रही है। बहस के दौरान कोई सदस्य ऐसा शब्द बोल देता है, जिसे मर्यादा, शिष्टाचार या संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं माना जाता। तुरंत पीठासीन अधिकारी उस शब्द को कार्यवाही से हटाने का निर्देश देते हैं।

ऐसे शब्दों या व्यवहार के लिए हिंदी में एक सटीक शब्द ‘असंसदीय’ है। ‘असंसदीय’ केवल संसद तक सीमित शब्द नहीं है। इसका प्रयोग हर उस भाषा, व्यवहार या आचरण के लिए किया जाता है, जो गरिमा, शालीनता और स्थापित नियमों के विरुद्ध हो।

जनसत्ता.कॉम की ‘सही हिंदी’ मुहिम का उद्देश्य हिंदी भाषा की शुद्धता, सुंदरता और व्याकरणिक समझ को आम पाठकों तक सरल रूप में पहुंचाना है। साथ ही ऐसे शब्दों का प्रयोग, जिनका हम प्रतिदिन के जीवन में करते हैं, लेकिन उनके सही अर्थ, प्रयोग और व्याकरणिक आधार को लेकर स्पष्टता कम होती है।

यह पहल बोले और लिखे जाने वाले शब्दों के सही रूप, अर्थ, उच्चारण और व्याकरण को समझाकर भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास है। आज की कड़ी का शब्द ‘असंसदीय’ है।

शब्द-रचना

असंसदीय: अ+संसदीय

अ: नहीं, अभाव, विपरीत (निषेधवाचक उपसर्ग)

संसदीय: संसद से संबंधित (संसद+ईय: संसदीय। अर्थात संसद से संबंधित हो या संसद के योग्य)

अर्थात ‘असंसदीय’ का अर्थ है- जो संसदीय मर्यादा, शिष्टाचार या नियमों के अनुरूप न हो। यह शब्द उपसर्ग और मूल शब्द से मिलकर बना है।

शब्द का महत्व

‘असंसदीय’ शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही के संदर्भ में होता है। जब कोई सदस्य ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो अपमानजनक, अशोभनीय या संसदीय परंपराओं के विरुद्ध माने जाते हैं, तो उन्हें असंसदीय शब्दकहा जाता है। हालांकि, वर्तमान में यह शब्द सार्वजनिक जीवन में भी प्रचलित है। किसी भी अशिष्ट, अमर्यादित या गरिमाहीन व्यवहार को ‘असंसदीय’ कहा जा सकता है।

उदाहरण

लोकतंत्र में असहमति व्यक्त की जा सकती है, लेकिन असंसदीय शब्दों का प्रयोग उचित नहीं माना जाता।

सदन के भीतर माइक तोड़ना और अध्यक्ष के आसान की तरफ कागज उछालना असंसदीय आचरण है।

किसी भी जनप्रतिनिधि को सार्वजनिक मंचों पर असंसदीय भाषा के प्रयोग से हमेशा बचना चाहिए।

अध्यक्ष ने सदस्य की असंसदीय टिप्पणी को कार्यवाही से हटाने का निर्देश दिया।

समानार्थी (पर्यायवाची) शब्द

अमर्यादित, अशोभनीय, अनुचित, अभद्र, अशिष्ट (संदर्भानुसार)।

विलोम शब्द

संसदीय, मर्यादित, शालीन, सभ्य।

अभिप्राय

‘असंसदीय’ केवल एक राजनीतिक शब्द नहीं, बल्कि भाषा और व्यवहार की मर्यादा का भी परिचायक है। यह हमें याद दिलाता है कि मतभेद लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन उन्हें व्यक्त करने की भाषा सदैव गरिमापूर्ण होनी चाहिए। हिंदी की यही विशेषता है- एक शब्द और अर्थ की पूरी दुनिया।

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