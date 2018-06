Rajresults.nic.in, RBSE 12th Result 2018 Arts LIVE UPDATES

RBSE 12th Result 2018 Arts, BSER 12th Arts Result 2018 LIVE UPDATES at www.rajresults.nic.in, www.rajeduboard.rajasthan.gov.in: Rajasthan Board Ajmer 12th Result 2018, Rajasthan Board of Secondary Education, RBSE आज अपना 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी करने जा रहा है। आज (1 जून) RBSE Result 2018, Rajasthan 12th Result 2018, RBSE 12th Arts Result 2018 केवल आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स का जारी किया जाएगा। रिजल्ट Rajasthan Board of Secondary Education की आधिकारिक वेबसाइट्स rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर जारी किया जाएगा। रिजल्ट शाम को 6:15 बजे जारी किया जाएगा। इस साल RBSE राजस्थान बोर्ड में 12वीं की आर्ट्स स्ट्रीम के लिए 5,37,259 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था।

राज्य शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी RBSE Class 12 Arts result को अजमेर ऑफिस से जारी करेंगे। वहीं पिछले साल की बात करें तो 2017 में आर्ट्स स्ट्रीम का रिजल्ट 89.05 फीसदी रहा था। साल 2017 में राजस्थान बोर्ड की आर्ट्स स्ट्रीम के 12वीं में 5,65,930 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए थे।