अप्रैल 2026 भारतीय शैक्षणिक कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। इसी महीने से देशभर में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होती है। वार्षिक परीक्षाओं के बाद छात्र नई कक्षाओं में प्रवेश करते हैं और स्कूलों में नई टाइमटेबल और पढ़ाई का सिलसिला शुरू होता है। हालांकि, अप्रैल पढ़ाई के लिहाज से व्यस्त रहता है, लेकिन इस दौरान कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय छुट्टियां भी मिलती हैं, जो छात्रों को राहत देती हैं। इसके अलावा, कई राज्यों में महीने के अंत तक गर्मी की छुट्टियां भी शुरू हो सकती हैं।

April 2026 School Holidays List: तारीख और दिन के अनुसार पूरी सूची

नीचे अप्रैल 2026 में पड़ने वाली प्रमुख छुट्टियों की लिस्ट दी गई है:

1 अप्रैल (बुधवार): ओडिशा दिवस – क्षेत्रीय अवकाश

3 अप्रैल (शुक्रवार): गुड फ्राइडे – राष्ट्रीय अवकाश

5 अप्रैल (रविवार): ईस्टर – राष्ट्रीय अवकाश

6 अप्रैल (सोमवार): ईस्टर मंडे – कुछ राज्यों में अवकाश

11 अप्रैल (शनिवार): दूसरा शनिवार – संस्थागत अवकाश

12 अप्रैल (रविवार): साप्ताहिक अवकाश

13 अप्रैल (सोमवार): बैसाखी – क्षेत्रीय अवकाश

14 अप्रैल (मंगलवार): अंबेडकर जयंती – राष्ट्रीय अवकाश

14 अप्रैल (मंगलवार): तमिल नववर्ष / विशु – क्षेत्रीय अवकाश

15 अप्रैल (बुधवार): बंगाली नववर्ष – क्षेत्रीय अवकाश

15 अप्रैल (बुधवार): बिहू / हिमाचल दिवस – क्षेत्रीय अवकाश

19 अप्रैल (रविवार): साप्ताहिक अवकाश

20 अप्रैल (सोमवार): बसव जयंती – क्षेत्रीय अवकाश

21 अप्रैल (मंगलवार): गरिया पूजा – क्षेत्रीय अवकाश

25 अप्रैल (शनिवार): चौथा शनिवार – संस्थागत अवकाश

26 अप्रैल (रविवार): साप्ताहिक अवकाश

नोट: अलग-अलग राज्यों और स्कूलों के अनुसार छुट्टियों में बदलाव हो सकता है।

April Holidays 2026: इन त्योहारों का महत्व क्या है?

ओडिशा दिवस: 1936 में ओडिशा राज्य के गठन की याद में मनाया जाता है।

गुड फ्राइडे: ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने की स्मृति में।

ईस्टर: ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का पर्व।

बैसाखी: फसल उत्सव और सिख धर्म में खालसा पंथ की स्थापना का दिन।

अंबेडकर जयंती: डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के रूप में।

तमिल नववर्ष / विशु: दक्षिण भारत में नए साल की शुरुआत का प्रतीक।

बंगाली नववर्ष (पोइला बोइशाख): बंगाली कैलेंडर का पहला दिन।

बिहू: असम का प्रमुख कृषि और नववर्ष त्योहार।

बसव जयंती: समाज सुधारक बसवन्ना की जयंती।

गरिया पूजा: त्रिपुरा का पारंपरिक त्योहार, सुख-समृद्धि के लिए मनाया जाता है।

Summer Vacation 2026: कब से शुरू हो सकती हैं गर्मी की छुट्टियां?

अप्रैल के अंतिम सप्ताह में, खासकर उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में, गर्मी की छुट्टियां शुरू होने के संकेत मिल सकते हैं। यह स्कूल, बोर्ड और मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कूल की आधिकारिक सूचना जरूर जांच लें, क्योंकि छुट्टियां क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं।