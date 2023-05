एनसीईआरटी सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)द्वारा संचालित किए जाने वाले विभिन्न स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के शिक्षा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

इन पाठ्यक्रमों में बीएड, बीएबीएड, बीएससीबीएड, एमएड, एमएससीएमएड आदि शामिल हैं। इन विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए एनसीईआरटी सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईई) का आयोजन हर साल किया जाता है। यह परीक्षा दो जुलाई, 2023 को आयोजित की जाएगी। ये स्नात और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित क्षेत्रीय संस्थानों जैसे क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसुरु व शिलांग और अध्यापक शिक्षा विद्यालय, झज्जर (हरियाणा) के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि छह जून, 2023 है। आवेदन सीईई डाट एनसीईआरटी डाट गोव डाट इन पर जाकर किए जा सकते हैं। आवेदन शुल्क भी आनलाइन जमा करना होगा। एआइसीटीई का डिजिटल अर्थव्यवस्था आधारित नेतृत्व तैयार करने पर जोर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) ने बदलते माहौल में तकनीकी कार्यबल तैयार करने के उद्देश्य से 'एंप्लायबिलिटी लाइफ' संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। परिषद के बयान के अनुसार इस समझौता ज्ञापन के तहत एआइसीटीई से संबद्ध सभी संस्थाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों को आनलाइन माध्यम से करिअर विकास को लेकर व्यवहार एवं रणनीतिक दक्षता प्रदान करने के साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था आधारित कार्यस्थल विकसित करने में सहयोग किया जाएगा। एआइसीटीई के अध्यक्ष टीजी सीताराम ने कहा कि इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था आधारित नेतृत्व तैयार करने के लिए शिक्षक विकास प्रशिक्षण एवं सामुदायिक विकास पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा मिले ताकि वे रोजगार की जरूरतों के हिसाब से हर जगह 'फिट' हों। इस अवसर पर 'एंप्लायबिलिटी लाइफ' संस्थान के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रियो चौधरी ने कहा कि इस समझौते के तहत शिक्षक संकाय विकास और उद्योग संबंधी शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। यूपीएससी की मुफ्त कोचिंग के लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने मांगें आवेदन यदि आप संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित परीक्षाओं की कोचिंग करना चाहते हैं तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया मुफ्त कोचिंग का मौका दे रहा है। जामिया आवासीय कोचिंग अकादमी (आरसीए) ने मुफ्त कोचिंग के लिए आनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 25 मई, 2023 तक जामिया मिल्लिया इस्लामिया की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन पत्र भर सकते हैं। मुफ्त कोचिंग के लिए प्रवेश परीक्षा 11 जून, 2023 को आयोजित होगी। हालांकि, सीट लिखित परीक्षा और साक्षात्कार की योग्यता सूची के आधार पर मिलेगी। परीक्षा के लिए देशभर में 10 सेंटर बनाए जाएंगे। इसमें दिल्ली, श्रीनगर, जम्मू, हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, पटना, लखनऊ, बंगलुरु और मल्लापुरम (केरल) में परीक्षा देने का मौका मिलेगा। उम्मीदवार अपनी पसंद के आधार पर परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। स्थापना के बाद से आरसीए से कोचिंग प्राप्त 250 से अधिक सिविल सेवा और अन्य केंद्रीय व राज्य सेवाओं में 380 अधिकारियों का चयन हुआ है। इग्नू ने जून सत्रांत परीक्षा 'असाइनमेंट' जमा करने के लिए अंतिम तिथि बढ़ाई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) जून सत्रांत परीक्षा (टीईई) के लिए 'असाइनमेंट' जमा करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ गई है। अब उम्मीदवार इस सत्र के लिए अपने 'असाइनमेंट' को 15 मई, 2023 तक जमा करा सकते हैं। इस संबंध में इग्नू ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है। इससे पहले, इग्नू जून 2023 के 'असाइनमेंट' जमा करने की समय सीमा 30 अप्रैल थी। इग्नू जून सत्रांत परीक्षा 2023 एक जून से शुरू होगी और 6 जुलाई को समाप्त होगी। परीक्षा दो सत्रों- सुबह और दोपहर में आयोजित की जाएगी। पहला सत्र (सुबह) सुबह दस बजे से दोपहर बाद एक बजे तक होगा। वहीं, शाम का सत्र दोपहर बाद दो बजे से शाम पांच बजे तक होगा। इग्नू जून टीईई 2023 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र परीक्षा से सात से दस दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी पोर्टल से जाकर इस पर जरूरी जानकारी का उपयोग करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।

