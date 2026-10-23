बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन, आंध्र प्रदेश (BIEAP) ने आंध्र प्रदेश बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। जारी कार्यक्रम के मुताबिक, एपी इंटर फर्स्ट ईयर की थ्योरी परीक्षाएं 24 फरवरी 2027 से और सेकंड ईयर की परीक्षाएं 25 फरवरी 2027 से शुरू होंगी, जो मार्च के मध्य तक समाप्त होंगी।

बोर्ड की डेटशीट में भाषा विषयों के साथ मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और कॉमर्स जैसे विषयों की परीक्षा तिथियां दी गई हैं। छात्र विषयवार परीक्षा कार्यक्रम देखकर अपनी तैयारी की योजना बना सकते हैं। प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी किया गया है।

AP Inter Exam 2027: कब से कब तक होंगे एग्जाम?

आंध्र प्रदेश बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम इस प्रकार है।

विवरण परीक्षा कार्यक्रम बोर्ड का नाम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन, आंध्र प्रदेश (BIEAP) परीक्षा एपी इंटरमीडिएट पब्लिक परीक्षा 2027 प्रथम वर्ष की शुरुआत 24 फरवरी 2027 प्रथम वर्ष की अंतिम परीक्षा 15 मार्च 2027 द्वितीय वर्ष की शुरुआत 25 फरवरी 2027 द्वितीय वर्ष की अंतिम परीक्षा 16 मार्च 2027 थ्योरी परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट bieap.gov.in

AP Inter 1st Year Time Table 2027: प्रथम वर्ष की डेटशीट

प्रथम वर्ष के नियमित और बैकलॉग छात्रों के लिए विषयवार परीक्षा कार्यक्रम नीचे दिया गया है।

परीक्षा की तारीख विषय और पेपर 24 फरवरी 2027 भाषा विषय पेपर-I और वैकल्पिक विषयों के पेपर-I 26 फरवरी 2027 इंग्लिश पेपर-I 1 मार्च 2027 मैथ्स/सिविक्स पेपर-I 3 मार्च 2027 बायोलॉजी/हिस्ट्री पेपर-I 5 मार्च 2027 फिजिक्स/इकोनॉमिक्स पेपर-I 9 मार्च 2027 केमिस्ट्री/कॉमर्स पेपर-I 12 मार्च 2027 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन/लॉजिक पेपर-I 15 मार्च 2027 मॉडर्न लैंग्वेज पेपर-I/जियोग्राफी पेपर-I

24 फरवरी को होने वाली परीक्षा में तेलुगु, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, तमिल, ओड़िया, कन्नड़, अरबी, फ्रेंच और फारसी जैसी भाषाओं के पेपर शामिल हैं। इसके अलावा मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और कॉमर्स के संबंधित पेपर भी कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होंगे।

AP Inter 2nd Year Time Table 2027: द्वितीय वर्ष की डेटशीट

द्वितीय वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं 25 फरवरी 2027 से शुरू होंगी। परीक्षा कार्यक्रम के प्रमुख विषयों की तारीखें यहां देख सकते हैं।

परीक्षा की तारीख विषय और पेपर 25 फरवरी 2027 भाषा विषय पेपर-II और वैकल्पिक विषयों के पेपर-II 27 फरवरी 2027 इंग्लिश पेपर-II 2 मार्च 2027 मैथ्स/सिविक्स पेपर-II 4 मार्च 2027 बायोलॉजी/हिस्ट्री पेपर-II 8 मार्च 2027 फिजिक्स/इकोनॉमिक्स पेपर-II 11 मार्च 2027 केमिस्ट्री/कॉमर्स पेपर-II 13 मार्च 2027 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन/लॉजिक पेपर-II 16 मार्च 2027 मॉडर्न लैंग्वेज पेपर-II/जियोग्राफी पेपर-II

AP Inter Practical Exam 2027: प्रैक्टिकल परीक्षाएं कब होंगी?

BIEAP ने थ्योरी परीक्षाओं के अलावा प्रैक्टिकल और अन्य परीक्षाओं की तारीखें भी घोषित की हैं।

परीक्षा तारीख समय एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज 27 जनवरी 2027 सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक एनवायरनमेंट एजुकेशन 29 जनवरी 2027 सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक सामान्य पाठ्यक्रमों की प्रैक्टिकल परीक्षा 1 से 10 फरवरी 2027 सुबह 9 से 12 और दोपहर 2 से 5 बजे तक वोकेशनल पाठ्यक्रमों की प्रैक्टिकल परीक्षा 1 से 15 फरवरी 2027 सुबह 9 से 12 और दोपहर 2 से 5 बजे तक समग्र शिक्षा वोकेशनल ट्रेड परीक्षा, एनएसक्यूएफ लेवल-4 17 फरवरी 2027 सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक

AP Inter Time Table 2027 PDF कैसे डाउनलोड करें?

छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स की मदद से आधिकारिक वेबसाइट से टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. आंध्र प्रदेश बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bieap.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. वेबसाइट के नोटिफिकेशन या परीक्षा से जुड़े सेक्शन को खोलें।

स्टेप 3. AP Intermediate Public Examination 2027 या March 2027 Time Table के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. अब सामने दिख रहे प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष की संबंधित डेटशीट का चुनाव करें।

स्टेप 5. अब स्क्रीन पर टाइम टेबल की PDF स्क्रीन पर खुल जाएगी।

स्टेप 6. PDF डाउनलोड करके सेव कर लें और जरूरत के लिए उसका प्रिंटआउट निकाल लें।