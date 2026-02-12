AP Inter 1st, 2nd Year Hall Ticket 2026 LIVE Updates: आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (BIEAP) जल्द ही एपी इंटर प्रथम वर्ष (1st Year) और द्वितीय वर्ष (2nd Year) के छात्रों के लिए हॉल टिकट 2026 जारी करेगा। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट bie.ap.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। एपी इंटर हॉल टिकट 2026 परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य दस्तावेज है। बिना हॉल टिकट किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
AP Inter 1st Year Exam 2026 Dates
बोर्ड द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, प्रथम वर्ष (कक्षा 11) की थ्योरी परीक्षाएं 23 फरवरी 2026 से 24 मार्च 2026 तक आयोजित होंगी। परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी, जिसका समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित है।
AP Inter 2nd Year Exam 2026 Dates
द्वितीय वर्ष (कक्षा 12) की थ्योरी परीक्षाएं 24 फरवरी 2026 से 23 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित है और यह परीक्षा राज्यभर के निर्धारित केंद्रों पर एक ही शिफ्ट में आयोजित होगी।
How to Download AP Inter Hall Ticket 2026
छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं:
स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bie.ap.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2. होमपेज पर “Theory Hall Tickets (General) IPE FEBRUARY 2026 Download” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. नया पेज खुलेगा।
स्टेप 4. यहां अपनी Date of Birth और Roll Number/Registration Number दर्ज करें।
स्टेप 5. “Submit” बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 6. स्क्रीन पर आपका हॉल टिकट दिखाई देगा।
स्टेप 7. इसे डाउनलोड कर प्रिंटआउट निकाल लें।
AP Inter Hall Ticket 2026 हॉल टिकट में क्या-क्या चेक करें?
छात्रों को सलाह दी जाती है कि हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद निम्नलिखित विवरण ध्यान से जांच लें:
छात्र का नाम
माध्यम (Medium)
विषयों की सूची
परीक्षा तिथि
परीक्षा केंद्र का पता
रिपोर्टिंग टाइम
यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, तो छात्र तुरंत अपने स्कूल के प्रिंसिपल से संपर्क करें। आवश्यक सुधार क्षेत्रीय निरीक्षण अधिकारी (आरआईओ) या जिला इंटरमीडिएट शिक्षा अधिकारी (डीआईईओ) के माध्यम से परीक्षा शुरू होने से पहले कराए जाएंगे।
परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश
परीक्षा केंद्र पर मूल (Original) हॉल टिकट साथ लेकर जाना अनिवार्य है।
निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें।
परीक्षा केंद्र में प्रतिबंधित वस्तुएं (मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आदि) ले जाना वर्जित है।
बिना वैध एडमिट कार्ड प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
AP Inter Hall Ticket 2026 Live Updates
एपी इंटर हॉल टिकट 2026 जारी होते ही यहां डायरेक्ट डाउनलोड लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। छात्र नियमित रूप से jansatta.com/education के इस LIVE Blog को रिफ्रेश करते रहें ताकि उन्हें लेटेस्ट अपडेट मिल सके।
AP Inter Hall Ticket 2026 LIVE Update: नकल पर होगी सख्त कार्रवाई
BIEAP ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा के दौरान अनुशासन बनाए रखना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की नकल या अनुचित साधन का उपयोग करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
AP Inter Hall Ticket 2026 LIVE Update: हॉल टिकट पर क्या मिलेगी जानकारी
हॉल टिकट में छात्र का नाम, रोल नंबर, विषय कोड, परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्र और रिपोर्टिंग समय जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई होगी। छात्र इन सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सुरक्षित रखें।
AP Inter Hall Ticket 2026 LIVE Update: परीक्षा केंद्र के लिए अनिवार्य है एडमिट कार्ड
AP Inter Hall Ticket 2026 परीक्षा में प्रवेश के लिए अनिवार्य दस्तावेज है। परीक्षा केंद्र पर ओरिजिनल हॉल टिकट साथ लेकर जाना जरूरी है। डिजिटल कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। बिना हॉल टिकट परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी।
AP Inter Hall Ticket 2026 LIVE Update: हॉल टिकट में गलती होने पर क्या करें
यदि हॉल टिकट में गलती मिलती है, तो सुधार की प्रक्रिया Regional Inspection Officer (RIO) या District Intermediate Education Officer (DIEO) के माध्यम से की जाएगी। यह प्रक्रिया परीक्षा शुरू होने से पहले पूरी करनी जरूरी है। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें।
AP Inter Hall Ticket 2026 LIVE Update: छात्रों के लिए सलाह
छात्रों को सलाह दी जाती है कि हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद सभी विवरण सावधानीपूर्वक जांच लें। नाम, फोटो, विषय, परीक्षा तिथि और परीक्षा केंद्र की जानकारी सही होनी चाहिए। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो तुरंत स्कूल के प्रिंसिपल से संपर्क करें।
AP Inter Hall Ticket 2026 LIVE Update: एपी इंटर हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करें ?
AP Inter Hall Ticket 2026 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले bie.ap.gov.in वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर “Theory Hall Tickets (General) IPE FEBRUARY 2026 Download” लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर सबमिट करें। हॉल टिकट स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। इसे डाउनलोड कर प्रिंटआउट निकाल लें।
AP Inter Hall Ticket 2026 LIVE Update: कब होंगी थ्योरी परीक्षाएं
AP Inter 2nd Year की थ्योरी परीक्षाएं 24 फरवरी 2026 से 23 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी। यह परीक्षाएं भी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगी। द्वितीय वर्ष के छात्रों को अपने विषयों की तिथियां हॉल टिकट में ध्यानपूर्वक जांचनी चाहिए।
AP Inter Hall Ticket 2026 LIVE Update: कितनी शिफ्ट में होंगे एग्जाम
सभी परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक ही शिफ्ट में आयोजित होंगी। छात्रों को परीक्षा केंद्र पर कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचने की सलाह दी गई है। हॉल टिकट में परीक्षा केंद्र का पता और रिपोर्टिंग टाइम स्पष्ट रूप से उल्लेखित होगा।
AP Inter Hall Ticket 2026 LIVE Update: एपी इंटर परीक्षाएं कब होंगी ?
BIEAP द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, AP Inter 1st Year की परीक्षाएं 23 फरवरी 2026 से शुरू होकर 24 मार्च 2026 तक चलेंगी।
AP Inter Hall Ticket 2026 LIVE Update: एडमिट कार्ड के बिना नहीं मिलेगा परीक्षा केंद्र में प्रवेश
AP Inter Hall Ticket 2026 परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य है। बिना हॉल टिकट किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
AP Inter Hall Ticket 2026 LIVE Update: एपी इंटर हॉल टिकट के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल
AP Inter Hall Ticket 2026 को आधिकारिक वेबसाइट bie.ap.gov.in से डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करने होंगे, जिसके बाद वह हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे।
AP Inter Hall Ticket 2026 LIVE Update: एपी इंटर हॉल टिकट कब होगा जारी
AP Inter Hall Ticket 2026 जल्द ही जारी होने वाला है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन आंध्र प्रदेश (BIEAP) प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट bie.ap.gov.in पर अपलोड करेगा।