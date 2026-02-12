AP Inter 1st, 2nd Year Hall Ticket 2026 LIVE Updates: आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (BIEAP) जल्द ही एपी इंटर प्रथम वर्ष (1st Year) और द्वितीय वर्ष (2nd Year) के छात्रों के लिए हॉल टिकट 2026 जारी करेगा। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट bie.ap.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। एपी इंटर हॉल टिकट 2026 परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य दस्तावेज है। बिना हॉल टिकट किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

AP Inter 1st Year Exam 2026 Dates

बोर्ड द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, प्रथम वर्ष (कक्षा 11) की थ्योरी परीक्षाएं 23 फरवरी 2026 से 24 मार्च 2026 तक आयोजित होंगी। परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी, जिसका समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित है।

AP Inter 2nd Year Exam 2026 Dates

द्वितीय वर्ष (कक्षा 12) की थ्योरी परीक्षाएं 24 फरवरी 2026 से 23 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित है और यह परीक्षा राज्यभर के निर्धारित केंद्रों पर एक ही शिफ्ट में आयोजित होगी।

How to Download AP Inter Hall Ticket 2026

छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bie.ap.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “Theory Hall Tickets (General) IPE FEBRUARY 2026 Download” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. नया पेज खुलेगा।

स्टेप 4. यहां अपनी Date of Birth और Roll Number/Registration Number दर्ज करें।

स्टेप 5. “Submit” बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6. स्क्रीन पर आपका हॉल टिकट दिखाई देगा।

स्टेप 7. इसे डाउनलोड कर प्रिंटआउट निकाल लें।

AP Inter Hall Ticket 2026 हॉल टिकट में क्या-क्या चेक करें?

छात्रों को सलाह दी जाती है कि हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद निम्नलिखित विवरण ध्यान से जांच लें:

छात्र का नाम

माध्यम (Medium)

विषयों की सूची

परीक्षा तिथि

परीक्षा केंद्र का पता

रिपोर्टिंग टाइम

यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, तो छात्र तुरंत अपने स्कूल के प्रिंसिपल से संपर्क करें। आवश्यक सुधार क्षेत्रीय निरीक्षण अधिकारी (आरआईओ) या जिला इंटरमीडिएट शिक्षा अधिकारी (डीआईईओ) के माध्यम से परीक्षा शुरू होने से पहले कराए जाएंगे।

परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश

परीक्षा केंद्र पर मूल (Original) हॉल टिकट साथ लेकर जाना अनिवार्य है।

निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें।

परीक्षा केंद्र में प्रतिबंधित वस्तुएं (मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आदि) ले जाना वर्जित है।

बिना वैध एडमिट कार्ड प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

AP Inter Hall Ticket 2026 Live Updates

एपी इंटर हॉल टिकट 2026 जारी होते ही यहां डायरेक्ट डाउनलोड लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। छात्र नियमित रूप से jansatta.com/education के इस LIVE Blog को रिफ्रेश करते रहें ताकि उन्हें लेटेस्ट अपडेट मिल सके।

Live Updates