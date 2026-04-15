बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन, आंध्र प्रदेश आज यानी 15 अप्रैल 2026 को सुबह 10;30 बजे एपी इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जामिनेशन रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। इंटर फर्स्ट और सेकेंड ईयर के छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना मार्क्स मेमो चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।

कहां देखें रिजल्ट

छात्र अपने परिणाम इन आधिकारिक वेबसाइट्स पर चेक कर सकते हैं:

resultsbie.ap.gov.in

bie.ap.gov.in

इसके अलावा, छात्र मार्क्स मेमो डाउनलोड करने के लिए Jansatta.com/education और education.indianexpress.com पर भी विजिट कर सकते हैं।

ऐसे डाउनलोड करें AP Inter Marks Memo 2026

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. AP Inter Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. 1st Year या 2nd Year का विकल्प चुनें।

स्टेप 4. हॉल टिकट नंबर और DOB दर्ज करें।

स्टेप 5. सबमिट करें।

स्टेप 6. स्क्रीन पर रिजल्ट देखें और डाउनलोड करें

परीक्षा से जुड़ी जानकारी

1st Year परीक्षा: 23 फरवरी से 24 मार्च 2026

2nd Year परीक्षा: 24 फरवरी से 23 मार्च 2026

पिछले साल का रिजल्ट (2025)

1st Year पास प्रतिशत: 70%

2nd Year पास प्रतिशत: 83%

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