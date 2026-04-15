बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन, आंध्र प्रदेश आज यानी 15 अप्रैल 2026 को सुबह 10;30 बजे एपी इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जामिनेशन रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। इंटर फर्स्ट और सेकेंड ईयर के छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना मार्क्स मेमो चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।
कहां देखें रिजल्ट
छात्र अपने परिणाम इन आधिकारिक वेबसाइट्स पर चेक कर सकते हैं:
resultsbie.ap.gov.in
bie.ap.gov.in
इसके अलावा, छात्र मार्क्स मेमो डाउनलोड करने के लिए Jansatta.com/education और education.indianexpress.com पर भी विजिट कर सकते हैं।
ऐसे डाउनलोड करें AP Inter Marks Memo 2026
स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2. AP Inter Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. 1st Year या 2nd Year का विकल्प चुनें।
स्टेप 4. हॉल टिकट नंबर और DOB दर्ज करें।
स्टेप 5. सबमिट करें।
स्टेप 6. स्क्रीन पर रिजल्ट देखें और डाउनलोड करें
परीक्षा से जुड़ी जानकारी
1st Year परीक्षा: 23 फरवरी से 24 मार्च 2026
2nd Year परीक्षा: 24 फरवरी से 23 मार्च 2026
पिछले साल का रिजल्ट (2025)
1st Year पास प्रतिशत: 70%
2nd Year पास प्रतिशत: 83%
Resultsbie.ap.gov.in, AP Inter Results 2026 LIVE: कहां देखें AP Inter Result 2026 DigiLocker पर भी उपलब्ध होगा रिजल्ट
छात्र अपना AP इंटर रिजल्ट DigiLocker पर भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा। यहां डिजिटल मार्कशीट सुरक्षित रखी जा सकती है।
Resultsbie.ap.gov.in, AP Inter Results 2026 LIVE: रिजल्ट जारी
बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन, आंध्र प्रदेश आज यानी 15 अप्रैल 2026 को सुबह 10;30 बजे एपी इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जामिनेशन रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
Resultsbie.ap.gov.in, AP Inter Results 2026 LIVE: कहां देखें AP Inter Result 2026 रिजल्ट के बाद क्या करें
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट अच्छे से जांच लें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो तुरंत बोर्ड से संपर्क करें। 2nd ईयर के छात्र आगे की पढ़ाई या कॉलेज एडमिशन की तैयारी शुरू कर सकते हैं।
Resultsbie.ap.gov.in, AP Inter Results 2026 LIVE: AP Inter Result 2026 पिछले साल का रिजल्ट कैसा रहा
साल 2025 में AP इंटर 1st ईयर का पास प्रतिशत 70% रहा था, जबकि 2nd ईयर का पास प्रतिशत 83% था। इस साल छात्रों को बेहतर परिणाम की उम्मीद है।
Resultsbie.ap.gov.in, AP Inter Results 2026 LIVE: कहां देखें AP Inter Result 2026 साइट स्लो होने पर क्या करें
रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट्स पर भारी ट्रैफिक हो सकता है। ऐसे में छात्र कुछ समय बाद दोबारा कोशिश करें या WhatsApp सेवा का उपयोग करें।
Resultsbie.ap.gov.in, AP Inter Results 2026 LIVE: कहां देखें AP Inter Result 2026 SMS से रिजल्ट कैसे देखें
कुछ मामलों में छात्र SMS के जरिए भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके लिए बोर्ड द्वारा जारी फॉर्मेट में मैसेज भेजना होता है। हालांकि यह सुविधा हर साल उपलब्ध नहीं होती।
Resultsbie.ap.gov.in, AP Inter Results 2026 LIVE: कहां देखें AP Inter Result 2026 पासिंग मार्क्स क्या हैं
AP इंटर परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त करना जरूरी होता है। सामान्यतः 35% अंक हासिल करने पर छात्र पास माने जाते हैं। हालांकि कुछ विषयों में नियम अलग हो सकते हैं।
Resultsbie.ap.gov.in, AP Inter Results 2026 LIVE: कहां देखें AP Inter Result 2026 कितने छात्रों ने दी परीक्षा
AP इंटर परीक्षा 2026 में करीब 10 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया था। इनमें 1st और 2nd ईयर दोनों के स्टूडेंट्स शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या के कारण रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट्स पर लोड बढ़ सकता है।
Resultsbie.ap.gov.in, AP Inter Results 2026 LIVE: कहां देखें AP Inter Result 2026 कब हुई थीं परीक्षाएं
इस साल AP इंटर 1st ईयर की परीक्षाएं 23 फरवरी से 24 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं। वहीं 2nd ईयर की परीक्षाएं 24 फरवरी से 23 मार्च 2026 तक चलीं। परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित हुई थीं और अब छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं।
Resultsbie.ap.gov.in, AP Inter Results 2026 LIVE: कहां देखें AP Inter Result 2026 मार्क्स मेमो कैसे डाउनलोड करें
AP इंटर मार्क्स मेमो डाउनलोड करने के लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां रिजल्ट लिंक पर क्लिक करके जरूरी जानकारी भरनी होगी। रिजल्ट आने के बाद छात्र उसे PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट भी रखना जरूरी है।
Resultsbie.ap.gov.in, AP Inter Results 2026 LIVE: कहां देखें AP Inter Result 2026 WhatsApp से भी चेक करें रिजल्ट
छात्र अब WhatsApp के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके लिए 9552300009 नंबर पर “Hi” भेजना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों को फॉलो करें और हॉल टिकट नंबर दर्ज करें। कुछ ही सेकंड में आपका रिजल्ट मोबाइल पर मिल जाएगा। यह तरीका वेबसाइट स्लो होने पर काफी उपयोगी है।
Resultsbie.ap.gov.in, AP Inter Results 2026 LIVE: कहां देखें AP Inter Result 2026
छात्र अपना AP इंटर रिजल्ट 2026 ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट resultsbie.ap.gov.in या bie.ap.gov.in पर जाना होगा। यहां 1st और 2nd ईयर दोनों के रिजल्ट लिंक उपलब्ध होंगे। छात्रों को अपना हॉल टिकट नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। रिजल्ट स्क्रीन पर दिखेगा, जिसे डाउनलोड भी किया जा सकता है।
Resultsbie.ap.gov.in, AP Inter Results 2026 LIVE: आज जारी होंगे नतीजे
आंध्र प्रदेश के लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। AP इंटर 1st और 2nd ईयर के रिजल्ट आज सुबह 10:31 बजे जारी किए जाएंगे। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने परिणाम चेक कर सकेंगे। इस साल करीब 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट्स पर ट्रैफिक बढ़ सकता है, इसलिए छात्रों को वैकल्पिक तरीकों का भी उपयोग करने की सलाह दी गई है।