AP EAPCET Result 2026: जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (JNTU), काकीनाडा ने आज 1 जुलाई 2026 को आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (AP EAPCET) 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट cets.apsche.ap.gov.in पर जाकर अपना Rank Card डाउनलोड कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को रिजल्ट देखने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और हॉल टिकट नंबर दर्ज करना होगा। रैंक कार्ड में उम्मीदवार के मार्क्स, रैंक और क्वालिफाइंग स्टेटस जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है।

AP EAPCET Result 2026 Highlights

विवरण जानकारी परीक्षा का नाम AP EAPCET 2026 परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था JNTU, Kakinada रिजल्ट जारी होने की तारीख 1 जुलाई 2026 परीक्षा तिथि 12 मई से 20 मई 2026 आधिकारिक वेबसाइट cets.apsche.ap.gov.in स्ट्रीम इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर

Engineering में 70.52% उम्मीदवार सफल

इस वर्ष इंजीनियरिंग स्ट्रीम में कुल 1,82,317 उम्मीदवार सफल हुए हैं। इस स्ट्रीम का कुल पास प्रतिशत 70.52% रहा। वहीं एग्रीकल्चर और फार्मेसी स्ट्रीम में 63,546 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं, जहां कुल 89.59% पास प्रतिशत दर्ज किया गया। इस रिजल्ट की खास बात यह रही कि इंजीनियरिंग स्ट्रीम में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया, जिसके चलते लड़कियों का पास प्रतिशत 71.65% रहा है।

AP EAPCET Result 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cets.apsche.ap.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर AP EAPCET Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और हॉल टिकट नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रैंक कार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 6. सभी जानकारी ध्यान से जांच लें।

स्टेप 7. भविष्य के लिए रैंक कार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

AP EAPCET 2026 Rank Card में क्या-क्या जानकारी होगी?

रैंक कार्ड में निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध होगी।

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

रजिस्ट्रेशन नंबर

हॉल टिकट नंबर

विषयवार अंक

कुल अंक

रैंक

क्वालिफाइंग स्टेटस

AP EAPCET Counselling 2026 कब शुरू होगी?

रिजल्ट जारी होने के बाद अब उम्मीदवारों को एपी ईएपीसीईटी काउंसलिंग 2026 का इंतजार है। आंध्र प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद (APSCHE) जल्द ही काउंसलिंग का विस्तृत शेड्यूल जारी करेगा।

काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दस्तावेजों का सत्यापन, वेब ऑप्शन भरना, सीट आवंटन, कॉलेज में रिपोर्टिंग जैसे चरणों से गुजरना होगा। इसके लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे काउंसलिंग से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें।

AP EAPCET Result 2026 Rank Card Direct Link