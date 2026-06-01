AP EAMCET Result 2026 Scorecard and Counseling Process: आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन (APSCHE) आज AP EAMCET Result 2026 जारी करेगा। जिन उम्मीदवारों ने आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग, कृषि और चिकित्सा संयुक्त प्रवेश परीक्षा (AP EAMCET) 2026 परीक्षा दी थी, वे आधिकारिक वेबसाइट cets.apsche.ap.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

इस साल AP EAMCET परीक्षा का आयोजन 12 मई से 20 मई 2026 के बीच दो अलग-अलग स्ट्रीम्स के लिए किया गया था। परीक्षा के बाद परिषद ने 25 मई को प्रोविजनल आंसर-की जारी की थी और उम्मीदवारों को 27 मई तक आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया था।

कब हुई थी AP EAMCET 2026 परीक्षा?

इंजीनियरिंग स्ट्रीम की परीक्षा 12 मई से 15 मई और 18 मई 2026 को आयोजित की गई थी। वहीं एग्रीकल्चर और फार्मेसी स्ट्रीम की परीक्षा 19 और 20 मई को हुई थी। परीक्षा प्रतिदिन दो शिफ्टों में आयोजित हुई और प्रत्येक शिफ्ट की अवधि तीन घंटे निर्धारित थी।

AP EAMCET Result 2026 ऐसे करें चेक

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट cets.apsche.ap.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर ‘AP EAMCET Results 2026’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा दर्ज करें।

स्टेप 4: Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6: स्कोरकार्ड डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

AP EAMCET 2026 काउंसलिंग प्रक्रिया

रिजल्ट घोषित होने के बाद सफल उम्मीदवारों के लिए वेब काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। इसके तहत उम्मीदवारों को निम्नलिखित चरणों से गुजरना होगा:

APSCHE पोर्टल से रैंक कार्ड डाउनलोड करना

ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करना

निर्धारित काउंसलिंग फीस जमा करना

दस्तावेज सत्यापन करवाना

पसंदीदा कॉलेज और ब्रांच का वेब ऑप्शन एंट्री करना

सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होना

आवंटित कॉलेज में फीस जमा कर सीट कन्फर्म करना

काउंसलिंग के लिए जरूरी दस्तावेज

AP EAMCET Rank Card 2026

एडमिट कार्ड

10वीं और 12वीं की मार्कशीट

ट्रांसफर सर्टिफिकेट

आधार कार्ड

कैटेगरी सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

उम्मीदवार रिजल्ट जारी होते ही अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और काउंसलिंग से जुड़ी आधिकारिक अपडेट्स पर नजर बनाए रखें। कॉलेज चॉइस भरते समय अपनी रैंक और पिछले वर्षों के कटऑफ का ध्यान रखें।