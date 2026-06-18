AP EAMCET Result 2026: आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन (APSCHE) जल्द ही आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (AP EAMCET/EAPCET) 2026 का रिजल्ट जारी करने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, AP EAMCET 2026 के परिणाम इसी सप्ताह घोषित किए जा सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट cets.apsche.ap.gov.in और APSCHE के myCET मोबाइल ऐप पर उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और हॉल टिकट नंबर की मदद से परिणाम देख सकेंगे।

AP EAMCET Result 2026: कब हुई थी परीक्षा?

AP EAMCET 2026 परीक्षा का आयोजन 12 मई से 20 मई 2026 तक किया गया था। परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित हुई थी।

पहली शिफ्ट: सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक

दूसरी शिफ्ट: दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक

परीक्षा के बाद 25 मई को प्रोविजनल आंसर-की जारी की गई थी। उम्मीदवारों को 27 मई तक आपत्तियां दर्ज कराने का मौका दिया गया था। अब अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जा रहा है।

AP EAMCET Result 2026: ऐसे करें रिजल्ट चेक

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट cets.apsche.ap.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर उपलब्ध ‘AP EAMCET Results 2026’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना Registration Number और Hall Ticket Number दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

AP EAMCET 2026 Exam Pattern

AP EAMCET 2026 प्रश्नपत्र में कुल 160 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे गए थे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित था। परीक्षा की कुल अवधि 3 घंटे थी। गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी।

AP EAMCET Counselling 2026: रिजल्ट के बाद क्या होगा?

रिजल्ट जारी होने के बाद योग्य उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में आयोजित होगी।

काउंसलिंग के प्रमुख चरण:

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

दस्तावेज सत्यापन

वेब ऑप्शन एंट्री

मॉक सीट अलॉटमेंट

अंतिम सीट आवंटन

कॉलेज में रिपोर्टिंग और फीस जमा

उम्मीदवारों को सीट आवंटन उनके रैंक, प्राप्त अंकों और भरे गए कॉलेज विकल्पों के आधार पर किया जाएगा।

AP EAMCET 2026 में अच्छे रैंक के लिए कितने अंक जरूरी?

हालांकि अंतिम कटऑफ कॉलेज और कोर्स के अनुसार अलग-अलग होती है, लेकिन आमतौर पर उच्च रैंक प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को बेहतर स्कोर हासिल करना आवश्यक होता है। काउंसलिंग के दौरान विभिन्न इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और मेडिकल संबंधित कोर्सों में प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा।

AP EAMCET Result 2026: जरूरी दस्तावेज

काउंसलिंग के समय उम्मीदवारों को निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है—

AP EAMCET 2026 रैंक कार्ड

स्कोर कार्ड

हॉल टिकट

10वीं और 12वीं की मार्कशीट

ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC)

कैटेगरी सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)

आधार कार्ड

पासपोर्ट साइज फोटो