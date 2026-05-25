आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (AP EAPCET) 2026 की प्रोविजनल आंसर की आज (25 मई 2026) सुबह 11 बजे जारी कर दी गई। 12 मई से 18 मई, 2026 के बीच आयोजित परीक्षा में जिन उम्मीदवारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह आंध्र प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद (APSCHE) की ऑफिशियल वेबसाइट cets.apsche.ap.gov.in से आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आंसर की के आधार पर 27 मई सुबह 11:00 बजे तक अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं।

3.5 लाख के करीब उम्मीदवारों ने दी थी परीक्षा

बता दें कि AP EAPCET एंट्रेंस एग्जाम जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी काकीनाडा (JNTUK) ने आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन (APSCHE) की तरफ से ऑनलाइन मोड में हर दिन दो शिफ्ट में कई एग्जाम सेंटर पर आयोजित किया था। इस परीक्षा में करीब 3.5 लाख कैंडिडेट्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए आंसर की अपने रिजल्ट का अनुमान लगाने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। आंसर की के जरिए उम्मीदवारों को रिजल्ट से पहले ही अपने संभावित स्कोर का अंदाजा लग जाएगा।