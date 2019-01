AP DSC Hall Ticket 2019: AP DSC SGT परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

AP DSC SGT hall ticket 2018-2019: आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्स सेक्शन कमीशन (AP DSC) ने AP DSC SGT परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन अभ्यार्थियों ने एसजीटी एग्जाम 2019 के अप्लाई किया था वे एपी डीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट Apdsc.apcfss.in पर जाकर एडमिड कार्ड चेक कर सकते हैं। एसजीटी के एग्जाम 18 जनवरी 2019 से शुरू हो रहे हैं।

AP DSC SGT hall ticket: ऐसे चेक करें

– उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड चेक करने के लिए एपीडीएससी की अधिकारिक वेबसाइट apdsc.apcfss.in पर क्लिक करें

– होम पेज पर जाकर ‘Click Here to Download Halltickets for PET / SA-PD Physical Efficiency Test’ के लिंक को ओपन करना होगा

– यहां नया टेब खुल जाएगा, इसके बाद अपना आधार नंबर और जन्म तिथि की डिटेल्स भरने के बाद ‘Submit’ पर क्लिक करें।

– आपका एडमिट कार्ड खुल जाएगा।

– परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ट चेक करने के साथ-साथ इसे पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं या भविष्य के लिए डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं।

– इसके अलावा परीक्षार्थी होम पेज पर ‘DSC Examination Schedule – SGT/SPL Schools’ के लिंक पर क्लिक करके एग्जाम शेड्यूल की जानकारी हासिल कर सकते हैं।

– यहां क्लिक करने पर ‘https://apdsc.apcfss.in/Documents/SGT_FINEL_Dates_APDSC.pdf’ का नया पीडीएफ फॉर्मेट टैब खुल जाएगा।

– परीक्षार्थी इस पीडीएफ को भी डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं।

बता दें कि AP DSC SGT भर्ती के लिए 1 नवंबर 2018 से लेकर 18 नवंबर 2018 तक आवेदन मांगे गए थे। वहीं फीस जमा करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर 2018 थी। आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्स सेक्शन कमीशन ने माध्यमिक ग्रेड शिक्षक या एसजीटी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड के साथ, समिति ने इस महीने से निर्धारित विशेष स्कूलों की परीक्षा के लिए हॉल टिकट या एडमिट कार्ड भी जारी किए हैं।

