Anna University UG PG Results 2018-2019: अन्‍ना यूनिवर्सिटी ने अंडरग्रैजुएट और पोस्‍टग्रैजुएट परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। यह परीक्षाएं नवंबर और दिसंबर 2018 में आयोजित की गई थी। इन परीक्षाओं में करीब एक लाख स्‍टूडेंट्स शामिल हुए थे। जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा है, वह अपना रिजल्‍ट aucoe.annauniv.edu, coe1.annauniv.edu और annauniv.edu पर चेक कर सकते हैं। जो परीक्षार्थी अपने अंकों से संतुष्‍ट नहीं हैं या उनको लगता है कि उन्‍हें कम नंबर दिए गए हैं, वह पुनर्मूल्यांकन के लिए अर्जी लगा सकते हैं। इसके लिए बाद में तारीखें घोषित की जाएंगी।

How to Download Anna University UG, PG Results 2018: अपना रिजल्‍ट देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट annauniv.edu पर विजिट करें। ‘News’ टैब के तहत ‘Results’ पर क्लिक करें। ‘UG/PG – Nov/Dec 2018 Exam – Results available at coe1.annauniv.edu/coe2.annauniv.edu/aucoe.annauniv.edu’ पर क्लिक करें। आपसे रजिस्‍ट्रेशन नंबर, जन्‍मतिथि और इमेज कोड (कैप्‍चा) भरने को कहा जाएगा। ये जानकारियां भरकर लॉगिन करें। रिजल्‍ट आपकी स्‍क्रीन पर होगा। आप चाहें तो रिजल्‍ट का एक प्रिंटआउट लेकर रख सकते हैं।