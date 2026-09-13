आंध्र प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने रविवार (13 सितंबर 2026) को आंध्र प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (AP TET) जून 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया। इस परीक्षा में जो कैंडिडेट उपस्थित हुए थे वह आधिकारिक वेबसाइट tet2dsc.apcfss.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।

एपी टीईटी जून 2026 का रिजल्ट ऑनलाइन मोड के अलावा WhatsApp के जरिए भी देखा जा सकता है। वॉट्सएप पर रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को 9552300009 नंबर का इस्तेमाल करना है।

कितना रहा पासिंग प्रतिशत?

5 अगस्त से लेकर 16 अगस्त 2026 के बीच आयोजित की गई आंध्र प्रदेश टीईटी जून 2026 परीक्षा में 45.63 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास हुए हैं। आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने बताया कि रेगुलर कैंडिडेट्स का पास परसेंटेज 47 प्रतिशत और इन-सर्विस टीचर्स का 51 प्रतिशत था। जो कैंडिडेट्स आंध्र प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में शामिल हुए थे, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट tet2dsc.apcfss.in पर अपने स्कोरकार्ड, मार्क्स और क्वालिफाइंग स्टेटस देख सकते हैं।

कहां और कैसे चेक करें रिजल्ट?

AP TET June 2026 का रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1. कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट tet2dsc.apcfss.in पर जाएं।

स्टेप 2. वेबसाइट के होमपेज पर “Login” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब अपना हॉल टिकट नंबर और जन्मतिथि डालें।

स्टेप 4. सबमिट/लॉगिन बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. आपका APTET रिजल्ट 2026 स्क्रीन पर आ जाएगा।

स्टेप 6. अपने मार्क्स, परसेंटेज और क्वालिफाइंग स्टेटस को ध्यान से चेक करें।

स्टेप 7. रिजल्ट/मार्क्स मेमो डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लें।

क्या है AP TET एग्जाम?

AP TET एक स्टेट-लेवल एलिजिबिलिटी एग्जाम है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, आंध्र प्रदेश आयोजित कराता है। इस एग्जाम में वह कैंडिडेट शामिल होते हैं जो राज्य सरकार की टीचर भर्ती के लिए आवेदन करके नौकरी पाना चाहते हैं।

एग्जाम में पेपर I और पेपर II होते हैं। पेपर I उन कैंडिडेट्स के लिए है जो प्राइमरी स्टेज के लिए एलिजिबिलिटी चाहते हैं, जबकि पेपर II एलिमेंट्री स्टेज के लिए है। जो कैंडिडेट्स एग्जाम में शामिल हुए हैं, उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने स्कोरकार्ड और क्वालिफाइंग स्टेटस चेक करने चाहिए।

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