कल्पना कीजिए… आप रात के समय खुले आकाश की ओर देखते हैं। दूर-दूर तक फैले असंख्य तारे, जिनका कोई स्पष्ट अंत दिखाई नहीं देता। जितना आगे देखने की कोशिश करते हैं, आकाश उतना ही विस्तृत लगता है। ऐसी स्थिति, जिसका कोई छोर या सीमा न हो, उसे व्यक्त करने के लिए हिंदी में एक अत्यंत सुंदर शब्द है- अनंत। ‘अनंत’ केवल एक विशेषण नहीं, बल्कि असीमता, अनश्वरता और व्यापकता का बोध कराने वाला शब्द है।

जनसत्ता.कॉम की ‘सही हिंदी’ मुहिम का उद्देश्य हिंदी भाषा की शुद्धता, सुंदरता और व्याकरणिक समझ को आम पाठकों तक सरल रूप में पहुंचाना है। साथ ही ऐसे शब्दों का प्रयोग, जिनका हम प्रतिदिन की जिंदगी में करते हैं, लेकिन उनके सही अर्थ और संदर्भ को लेकर स्पष्टता कम होती है।

यह पहल बोले और लिखे जाने वाले शब्दों के सही रूप, अर्थ, उच्चारण और व्याकरण को समझाकर भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास है। आज की कड़ी का शब्द ‘अनंत’ है।

अनंत: अन् + अंत

अन् + अंत अन्: नहीं, अभाव।

नहीं, अभाव। अंत: समाप्ति, सीमा, आखिरी बिंदु।

समाप्ति, सीमा, आखिरी बिंदु। यहां ‘अन्’ निषेध या अभाव का बोध कराने वाला उपसर्ग है और ‘अंत’ मूल शब्द है। दोनों के मेल से बनता है अनंत, इसलिए ‘अनंत’ को सामान्यतः उपसर्ग और मूल शब्द से बना शब्द माना जाता है। अर्थात ‘अनंत’ का अर्थ है- जिसका कोई अंत न हो, जो असीम हो या असीमित हो।

शब्द का महत्व

‘अनंत’ हिंदी और संस्कृत दोनों में अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। इसका प्रयोग केवल भौतिक विस्तार के लिए नहीं, बल्कि समय, ज्ञान, संभावनाओं, ब्रह्मांड और आध्यात्मिक संदर्भों में भी किया जाता है।

भारतीय दर्शन और धार्मिक साहित्य में ‘अनंत’ का संबंध उस सत्ता से भी जोड़ा जाता है, जो शाश्वत और असीम है। दैनिक जीवन में भी हम किसी बहुत बड़ी या अंतहीन वस्तु के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं।

उदाहरण

आधुनिक विज्ञान के अनुसार हमारे ब्रह्मांड का विस्तार अनंत है। इसका कोई किनारा नहीं है।

ज्ञान का संसार अनंत है। समुद्र को देखकर उसकी अनंत गहराई का आभास होता है।

भारतीय दर्शन में ईश्वर को अनादि (जिसकी शुरुआत न हो) और अनंत माना गया है।

आज के डिजिटल युग में युवाओं के लिए करियर की अनंत संभावनाएं मौजूद हैं।

मानव की संभावनाएं अनंत मानी जाती हैं। वे कभी पूरी तरह शांत नहीं होतीं।

रात के समय आकाश में देखते ही हमें अनंत तारों का समूह नजर आता है।

समानार्थी शब्द

असीम, असीमित, अनश्वर, अथाह, अपरिमित।

‘अनंत’ का विलोम

अक्सर लोग ‘अनंत’ का विलोम ‘अंत’ मान लेते हैं, जो पूरी तरह सटीक नहीं है। ‘अनंत’ एक विशेषण है, इसलिए इसका सबसे शुद्ध और सटीक विलोम सांत (स+अंत: जिसका अंत निश्चित हो) होता है। हालांकि, आधुनिक हिंदी में ‘सांत’ शब्द का प्रयोग बहुत कम होता है, इसलिए व्यवहार में ‘सीमित’ या ‘परिमित’ को ‘अनंत’ के विलोम के रूप में अधिक प्रयोग किया जाता है।

अभिप्राय

‘अनंत’ एक ऐसा शब्द है जो सीमा के अभाव और संभावनाओं की व्यापकता को व्यक्त करता है। यह हमें याद दिलाता है कि ज्ञान, कल्पना और प्रकृति की दुनिया अक्सर हमारी सोच से कहीं अधिक विशाल होती है। हिंदी की यही विशेषता है- एक शब्द और अर्थ की पूरी दुनिया।

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