AISSEE Provisional Answer Key Download Link: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE) 2026 की प्रोविजनल आंसर-की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। यह परीक्षा 18 जनवरी 2026 को देशभर के 464 परीक्षा केंद्रों पर पेन-एंड-पेपर मोड में आयोजित की गई थी। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब अपनी OMR शीट, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स और प्रोविजनल आंसर-की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके देख सकते हैं। यह सुविधा 14 फरवरी 2026 तक उपलब्ध रहेगी।

आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू, प्रति प्रश्न 200 रुपये शुल्क

NTA ने प्रोविजनल आंसर-की के साथ ही ऑब्जेक्शन विंडो भी खोल दी है। यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत है, तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर चुनौती दर्ज कर सकता है।

प्रति प्रश्न शुल्क: 200 रुपये

शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा

प्रत्येक चुनौती की समीक्षा विषय विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी

सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद NTA फाइनल आंसर-की जारी करेगा। AISSEE 2026 का परिणाम इसी अंतिम आंसर-की के आधार पर तैयार किया जाएगा।

AISSEE 2026 Answer Key ऐसे करें डाउनलोड

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करके आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट पर exams.nta.nic.in/sainik-school-society पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “AISSEE 2026 Answer Key” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना Application Number और Password दर्ज करके लॉगिन करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर आंसर-की प्रदर्शित होगी।

स्टेप 5. इसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

AISSEE 2026: क्यों महत्वपूर्ण है प्रोविजनल आंसर-की?

उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं

संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं

गलत उत्तर होने पर समय रहते आपत्ति दर्ज कर सकते हैं

परिणाम से पहले प्रदर्शन का आकलन संभव

AISSEE 2026 परीक्षा पैटर्न

AISSEE के माध्यम से देशभर के सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 और कक्षा 9 में प्रवेश दिया जाता है।

कक्षा 6 के लिए विषय:

गणित

सामान्य ज्ञान

भाषा

इंटेलिजेंस

कक्षा 9 के लिए विषय:

गणित

विज्ञान

सामाजिक विज्ञान

अंग्रेजी

इंटेलिजेंस

AISSEE 2026 रिजल्ट कब आएगा?

फाइनल आंसर-की जारी होने के बाद NTA जल्द ही AISSEE 2026 का परिणाम घोषित करेगा। परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन मोड में उपलब्ध कराया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहें।

AISSEE 2026 Result FAQ

Q. AISSEE 2026 आंसर-की कब जारी हुई?

A. AISSEE 2026 की प्रोविजनल आंसर-की फरवरी 2026 में जारी की गई है।

Q. AISSEE आंसर-की कहां से डाउनलोड करें?

A. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/sainik-school-society से डाउनलोड कर सकते हैं।

Q. आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख क्या है?

A. उम्मीदवार 14 फरवरी 2026 तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

Q. प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क कितना है?

A. प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देना होगा।

Q. AISSEE 2026 का रिजल्ट किस आधार पर तैयार होगा?

A. रिजल्ट फाइनल आंसर-की के आधार पर तैयार किया जाएगा।

Direct Link to Download AISSEE Answer Key 2026