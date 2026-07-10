Delhi AIIMS Paramedical Result 2026: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली ने एम्स बीएससी पैरामेडिकल रिजल्ट 2026 (AIIMS BSc Paramedical Result 2026) 10 जुलाई 2026 को जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने 4 जुलाई 2026 को आयोजित बीएससी पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अब आधिकारिक परीक्षा पोर्टल पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

परिणाम मेरिट लिस्ट पीडीएफ के रूप में जारी किया गया है, जिसमें सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर, श्रेणी, रैंक और पर्सेंटाइल की जानकारी दी गई है। मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवार आगामी ऑनलाइन काउंसलिंग और सीट आवंटन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे। अंतिम प्रवेश दस्तावेज सत्यापन और पात्रता शर्तों को पूरा करने के बाद ही मिलेगा।

AIIMS Paramedical Result 2026 ऐसे करें चेक

स्टेप 1. AIIMS की आधिकारिक परीक्षा वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. ‘Results & Announcements’ सेक्शन में AIIMS BSc Paramedical Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड करें।

स्टेप 4. PDF में अपना रोल नंबर खोजें।

स्टेप 5. व्यक्तिगत अंक और पर्सेंटाइल देखने के लिए उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।

मेरिट लिस्ट में क्या-क्या जानकारी होगी?

मेरिट लिस्ट में उम्मीदवारों से संबंधित निम्नलिखित विवरण उपलब्ध होंगे:

रोल नंबर

श्रेणी (Category)

ऑल इंडिया रैंक

प्रवेश परीक्षा में प्राप्त पर्सेंटाइल

काउंसलिंग के लिए जरूरी दस्तावेज

काउंसलिंग के लिए चयनित उम्मीदवारों को ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने के साथ मूल प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे। आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं:

AIIMS Paramedical 2026 एडमिट कार्ड

रजिस्ट्रेशन स्लिप/रैंक कार्ड

कक्षा 10 और 12 की मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र

श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

माइग्रेशन सर्टिफिकेट

वैध फोटो पहचान पत्र

PwBD प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

संभावित कटऑफ

पिछले वर्षों के रुझानों के आधार पर इस वर्ष संभावित क्वालिफाइंग कटऑफ इस प्रकार रह सकती है:

General/EWS: 50% (45 अंक)

OBC-NCL: 45% (40.5 अंक)

SC/ST: 40% (36 अंक)

हालांकि, अंतिम कटऑफ सीटों की उपलब्धता, उम्मीदवारों के प्रदर्शन और काउंसलिंग के दौरान प्रतिस्पर्धा पर निर्भर करेगी।

रिजल्ट के बाद क्या है प्रक्रिया

मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले उम्मीदवारों को प्रथम चरण की ऑनलाइन सीट आवंटन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। सीट आवंटन के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश संबंधी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। AIIMS द्वारा जारी काउंसलिंग शेड्यूल का पालन करना सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य होगा।

AIIMS Paramedical Result 2026 Direct Link