AIIMS NORCET 11 Admit Card 2026: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS), नई दिल्ली ने NORCET-11 का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे अब एम्स के परीक्षा पोर्टल से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। NORCET-11 Stage-I परीक्षा 12 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए नर्सिंग ऑफिसर के 2,216 पदों को भरा जाना है। परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 जुलाई से शुरू हुई थी और 13 अगस्त 2026 को समाप्त हो गई थी। परीक्षा शहर की जानकारी 3 सितंबर को जारी की गई थी, जबकि एडमिट कार्ड 9 सितंबर को उपलब्ध कराया गया है।

AIIMS NORCET 11 Admit Card 2026: यहां से करें डाउनलोड

उम्मीदवार अपना हॉल टिकट AIIMS परीक्षा वेबसाइट aiimsexams.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड परीक्षा में प्रवेश के लिए जरूरी दस्तावेज है। इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तारीख, रिपोर्टिंग टाइम और अन्य जरूरी निर्देश दिए होते हैं।

AIIMS NORCET 11 Hall Ticket ऐसे करें डाउनलोड

उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान स्टेप्स के जरिए अपना NORCET 11 एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले AIIMS की आधिकारिक परीक्षा वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. NORCET-11 से संबंधित एडमिट कार्ड लिंक खोलें।

स्टेप 3. अब लॉगिन पेज पर अपनी जरूरी जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4. रजिस्ट्रेशन/यूजर आईडी और पासवर्ड या मांगी गई लॉगिन डिटेल भरें।

स्टेप 5. सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 6. हॉल टिकट डाउनलोड करें और उसका स्पष्ट प्रिंटआउट निकाल लें।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लेना चाहिए। खास तौर पर नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, तारीख और रिपोर्टिंग टाइम जरूर देखें।

12 सितंबर को होगी NORCET 11 Stage-I परीक्षा

AIIMS NORCET 11 का पहला चरण यानी Stage-I 12 सितंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। यह कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। उपलब्ध परीक्षा पैटर्न के अनुसार Stage-I में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं और परीक्षा की अवधि 90 मिनट होती है। इसमें नर्सिंग से जुड़े प्रश्नों के साथ जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड से जुड़े सवाल भी शामिल होते हैं। गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई अंक की निगेटिव मार्किंग रहती है।

NORCET 11 Stage-I परीक्षा पैटर्न

विषय/विवरण जानकारी परीक्षा NORCET 11 Stage-I तारीख 12 सितंबर 2026 माध्यम कंप्यूटर आधारित परीक्षा कुल प्रश्न 100 समय 90 मिनट नर्सिंग प्रश्न 80 जनरल नॉलेज/एप्टीट्यूड 20 निगेटिव मार्किंग 1/3 अंक

Stage-I मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करने वाला चरण है। Stage-II में सफल उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाता है।

2,216 नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती

NORCET-11 भर्ती का नोटिफिकेशन Notice No. 103/2026 के तहत जारी किया गया था। भर्ती का उद्देश्य विभिन्न संस्थानों में नर्सिंग ऑफिसर के पदों को भरना है। आवेदन प्रक्रिया 24 जुलाई से 13 अगस्त तक चली थी।

NORCET 11 की प्रमुख तारीखें

इवेंट तारीख आवेदन शुरू 24 जुलाई 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 13 अगस्त 2026 परीक्षा शहर की जानकारी 3 सितंबर 2026 एडमिट कार्ड 9 सितंबर 2026 Stage-I परीक्षा 12 सितंबर 2026 Stage-II परीक्षा 30 सितंबर 2026

एडमिट कार्ड में इन चीजों को जरूर जांचें

हॉल टिकट में उम्मीदवारों को निम्न जानकारी ध्यान से देखनी चाहिए।

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर

फोटो और हस्ताक्षर

परीक्षा की तारीख

परीक्षा केंद्र का नाम

परीक्षा केंद्र का पूरा पता

रिपोर्टिंग टाइम

परीक्षा की शिफ्ट

परीक्षा से जुड़े दिशा-निर्देश

अगर एडमिट कार्ड में कोई गंभीर गलती दिखाई देती है तो उम्मीदवार को परीक्षा से पहले AIIMS के आधिकारिक हेल्पडेस्क से संपर्क करना चाहिए।

परीक्षा केंद्र जाने से पहले क्या करें?

NORCET 11 परीक्षा में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में अभ्यर्थियों को अंतिम दिनों में नए टॉपिक शुरू करने के बजाय पहले से तैयार विषयों का रिवीजन करना चाहिए। मॉक टेस्ट और पिछले प्रश्नों के जरिए समय प्रबंधन पर ध्यान देना भी उपयोगी रहेगा।

सबसे जरूरी है कि उम्मीदवार एडमिट कार्ड पर दिए गए परीक्षा केंद्र और रिपोर्टिंग टाइम को पहले ही देख लें। अगर परीक्षा शहर दूसरे स्थान पर है तो यात्रा की तैयारी भी समय रहते कर लेना बेहतर होगा।

NORCET 11 के बाद क्या होगा?

NORCET भर्ती प्रक्रिया में Stage-I के बाद Stage-II आयोजित किया जाएगा। उपलब्ध परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार Stage-II परीक्षा 30 सितंबर 2026 को निर्धारित है। Stage-II में नर्सिंग से संबंधित अधिक विस्तृत और विषय आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं।

AIIMS NORCET 11 Admit Card 2026 Direct Link