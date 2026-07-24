अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (NORCET)-11 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से AIIMS नई दिल्ली सहित अन्य भाग लेने वाले AIIMS संस्थानों में नर्सिंग ऑफिसर (ग्रुप-B) के पदों पर भर्ती की जाएगी।

AIIMS ने 24 जुलाई 2026 को नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 13 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक आधिकारिक परीक्षा पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

भर्ती प्रक्रिया दो चरणों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के आधार पर पूरी की जाएगी। रिक्तियों की संख्या AIIMS द्वारा अलग से जारी की जाएगी।

AIIMS NORCET 11 Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

विवरण तिथि नोटिफिकेशन जारी 24 जुलाई 2026 आवेदन शुरू 24 जुलाई 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 13 अगस्त 2026 (शाम 5 बजे) NORCET प्रारंभिक परीक्षा 12 सितंबर 2026 NORCET मुख्य परीक्षा 30 सितंबर 2026

AIIMS NORCET 11 Vacancy 2026

इस भर्ती के तहत AIIMS नई दिल्ली और अन्य भाग लेने वाले AIIMS संस्थानों में नर्सिंग ऑफिसर (Group-B) के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। हालांकि, रिक्त पदों की संख्या को एम्स बाद में अलग से जारी करेगा।

AIIMS NORCET 11 Eligibility: शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवार के पास बीएससी (ऑनर्स) नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में से कोई एक योग्यता होना आवश्यक है। साथ ही संबंधित राज्य या भारतीय नर्सिंग परिषद में Nurse एवं Midwife के रूप में पंजीकरण होना चाहिए।

जीएनएम उम्मीदवार भी कर सकते हैं आवेदन

जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (GNM) डिप्लोमा धारक उम्मीदवार भी आवेदन के पात्र हैं, यदि उनका नर्स और मिडवाइफ के रूप में पंजीकरण हो। कम से कम 50 बेड वाले अस्पताल में दो वर्ष का कार्य अनुभव हो।

AIIMS NORCET 11 Age Limit

उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 13 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी और आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी।

एम्स नर्सिंग ऑफिसर सैलरी

चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल-7 के तहत वेतन मिलेगा, जिसकी डिटेल इस प्रकार है।

वेतन स्तर: लेवल-07

पूर्व वेतनमान: वेतन बैंड-2 (9,300–34,800)

ग्रेड वेतन: 4,600

इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA), HRA और अन्य सरकारी भत्ते भी नियमानुसार दिए जाएंगे।

AIIMS NORCET 11 Application Fee

श्रेणी आवेदन शुल्क

जनरल/ यूआर/ओबीसी- 3,000 रुपये

एससी/ एसटी/ ईडब्ल्यूएस- 2,400

पीडब्ल्यूडी- शुल्क से पूरी तरह छूट

AIIMS ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में शामिल होने वाले SC/ST उम्मीदवारों का आवेदन शुल्क परिणाम घोषित होने के बाद श्रेणी प्रमाणपत्र सत्यापन के उपरांत वापस कर दिया जाएगा।

AIIMS NORCET 11 Selection Process

उम्मीदवारों का चयन निम्न चरणों के आधार पर किया जाएगा।

प्रारंभिक सीबीटी

मेन्स सीबीटी

दस्तावेज़ सत्यापन

मेडिकल परीक्षा

AIIMS NORCET 11 Exam Pattern

भर्ती परीक्षा दो चरणों में आयोजित होगी, जिसके चरण इस प्रकार हैं।

प्रारंभिक परीक्षा : 12 सितंबर 2026

मुख्य परीक्षा: 30 सितंबर 2026

दोनों परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित (Computer Based Test) होंगी।

AIIMS NORCET 11 Apply Online: आवेदन कैसे करें?

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार इन आसान चरणों का पालन करें।

स्टेप 1. AIIMS परीक्षा पोर्टल पर जाएं।

स्टेप 2. NORCET-11 के लिए नया पंजीकरण (Registration) करें।

स्टेप 3. आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें।

स्टेप 4. मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 5. ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करें।

स्टेप 6. आवेदन पत्र जमा करने के बाद उसका प्रिंट या PDF सुरक्षित रख लें।

किन बातों का रखें विशेष ध्यान?

एम्स द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे और अंतिम तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले पात्रता मानदंड अवश्य जांच लें और दस्तावेज और फोटो निर्धारित प्रारूप में ही अपलोड करें। परीक्षा और भर्ती से जुड़े सभी अपडेट AIIMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे।