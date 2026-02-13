AIIMS NORCET 10 2026 Notification: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (एम्स) ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा (NORCET)-10 के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 13 फरवरी 2026 को जारी इस अधिसूचना के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर (NO) के 3000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 24 फरवरी 2026 से आधिकारिक वेबसाइट AIIMS Exams के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 16 मार्च 2026 निर्धारित की गई है।

AIIMS NORCET 10 Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

इवेंट तारीख नोटिफिकेशन जारी 13 फरवरी 2026 ऑनलाइन आवेदन शुरू 24 फरवरी 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 16 मार्च 2026 स्टेज-I परीक्षा 11 अप्रैल 2026 स्टेज-I परिणाम 16 अप्रैल 2026 स्टेज-II परीक्षा 30 अप्रैल 2026 स्टेज-II परिणाम 11 मई 2026

AIIMS NORCET 10 Recruitment 2026: रिक्तियों का विवरण

NORCET-10 के माध्यम से देशभर के विभिन्न AIIMS संस्थानों में 3000+ नर्सिंग ऑफिसर पद भरे जाएंगे। विस्तृत संस्थान-वार रिक्तियां विस्तृत नोटिफिकेशन में जारी की जाएंगी।

AIIMS NORCET 10 Recruitment 2026: आयु सीमा (Age Limit)

न्यूनतम आयु: 18 वर्ष

अधिकतम आयु: 30 वर्ष

आयु सीमा की गणना 16 मार्च 2026 के आधार पर की जाएगी और आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी।

AIIMS NORCET 10 Recruitment 2026: शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवार के पास निम्न में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए:

बीएससी नर्सिंग / बीएससी (ऑनर्स) नर्सिंग / पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या जीएनएम (जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी) के साथ कम से कम 2 साल का संबंधित अनुभव होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवार का भारतीय नर्सिंग काउंसिल/राज्य नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण होना आवश्यक है।

AIIMS NORCET 10 Recruitment 2026 आवेदन शुल्क

सामान्य / ओबीसी: 3000 रुपये

एससी / एसटी / ईडब्ल्यूएस: 2400 रुपये

PwBD (दिव्यांग): शुल्क से छूट

भुगतान केवल ऑनलाइन मोड में किया जाएगा।

AIIMS NORCET 10 Recruitment 2026: चयन प्रक्रिया

AIIMS NORCET 10 की चयन प्रक्रिया तीन चरणों में होगी:

स्टेज-I (प्रारंभिक परीक्षा)

स्टेज-II (मुख्य परीक्षा)

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल टेस्ट

केवल प्रत्येक चरण में सफल उम्मीदवार ही अगले चरण में शामिल होंगे।

AIIMS NORCET 10 Recruitment 2026: परीक्षा पैटर्न (संभावित)

प्रश्न बहुविकल्पीय (MCQ) होंगे

नर्सिंग विषय, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और संबंधित विषयों से प्रश्न

नेगेटिव मार्किंग लागू हो सकती है (विस्तृत नोटिफिकेशन देखें)

AIIMS NORCET 10 Recruitment 2026 के लिए कैसे करें आवेदन ?

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2. NORCET-10 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. आवश्यक विवरण भरें और दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 4. आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 5. फॉर्म सबमिट कर प्रिंट आउट सुरक्षित रखें।

क्यों महत्वपूर्ण है NORCET?

NORCET परीक्षा के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को देश के प्रतिष्ठित AIIMS संस्थानों में कार्य करने का अवसर मिलता है। यह परीक्षा नर्सिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है, जहां आकर्षक वेतनमान, भत्ते और करियर ग्रोथ के अवसर मिलते हैं।

AIIMS NORCET 10 Recruitment 2026 FAQs

Q1. AIIMS NORCET 10 2026 के लिए आवेदन कब से शुरू होंगे?

उत्तर: 24 फरवरी 2026 से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे।

Q2. आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?

उत्तर: 16 मार्च 2026 अंतिम तिथि है।

Q3. कुल कितनी रिक्तियां हैं?

उत्तर: 3000 से अधिक नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती की जाएगी।

Q4. आयु सीमा क्या है?

उत्तर: 18 से 30 वर्ष (आरक्षण के अनुसार छूट लागू)।

Q5. परीक्षा कब होगी?

उत्तर: स्टेज-I परीक्षा 11 अप्रैल 2026 और स्टेज-II परीक्षा 30 अप्रैल 2026 को आयोजित होगी।

AIIMS NORCET 10 Recruitment 2026 Notification PDF, यहां चेक करें