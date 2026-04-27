AIIMS NORCET 10 Mains Admit Card 2026 for Nursing Officer: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (AIIMS Delhi) ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (NORCET)-10 मुख्य परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने स्टेज-1 परीक्षा पास कर स्टेज-2 यानी मेंस परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

AIIMS NORCET 10 Mains परीक्षा 30 अप्रैल 2026 को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी। यह भर्ती प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इस वर्ष करीब 14,527 अभ्यर्थियों ने स्टेज-1 पास कर स्टेज-2 के लिए योग्यता प्राप्त की है।

यह भर्ती अभियान कुल 2,551 नर्सिंग ऑफिसर पदों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है। NORCET परीक्षा के माध्यम से देशभर के सभी एम्स स्वयंसेवकों के साथ-साथ जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जैसे प्रमुख स्वयंसेवकों में भी नर्सिंग ऑफिसर्स की भर्ती की जाती है।

AIIMS NORCET 10 Mains Exam Date 2026

AIIMS NORCET-10 मेंस परीक्षा 30 अप्रैल 2026 को आयोजित होगी। परीक्षा CBT मोड में होगी और यह भर्ती प्रक्रिया का अंतिम चरण माना जा रहा है।

महत्वपूर्ण तिथियां

एडमिट कार्ड जारी: 27 अप्रैल 2026

मेंस परीक्षा तिथि: 30 अप्रैल 2026

आधिकारिक वेबसाइट: aiimsexams.ac.in



NORCET 10 Mains Exam Pattern 2026

परीक्षा पैटर्न

कुल प्रश्न: 160

कुल अंक: 160

परीक्षा अवधि: 180 मिनट

परीक्षा मोड: CBT

प्रश्न प्रकार: MCQ

प्रश्नों का स्तर: नर्सिंग विषयों पर आधारित

NORCET 10 Marking Scheme 2026

उम्मीदवारों को परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना होगा।

मार्किंग स्कीम

प्रत्येक सही उत्तर: 1 अंक

प्रत्येक गलत उत्तर: 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग

अंतिम चयन: उम्मीदवारों के प्रदर्शन (प्रतिशत) के आधार पर

AIIMS NORCET 10 Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2. ‘Recruitment’ सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3. ‘NORCET 10’ लिंक चुनें।

स्टेप 4. “Admit Card” डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5. Candidate ID/Mobile Number और Password दर्ज करें।

जरूरी निर्देश

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी और एक वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य है। बिना एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

AIIMS NORCET 10 Mains Admit Card 2026 Direct Link