AIIMS MBBS Result 2018: नतीजे आज होंगे घोषित, जानिए पूरी डिटेल्स

AIIMS MBBS Result 2018, MBBS Result 2018: AIIMS Result 2018, All India Institute of Medical Sciences, AIIMS एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट घोषित करने जा रहा है। एम्स आज (18 जून) Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS) का AIIMS Result 2018, 2018 AIIMS Result जारी किया जाएगा। शाम को 6 बजे AIIMS MBBS results 2018, 2018 AIIMS MBBS Result को All India Institute of Medical Science’s की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.org पर जारी किया जाएगा। AIIMS ने 26 और 27 मई को इसके लिए एग्जाम कराया था।

AIIMS MBBS result 2018, AIIMS Result 2018 को केवल ऑनलाइन जारी किया जाएगा। आज एम्स का रिजल्ट रैंक के मुताबिक और रोल नंबर के मुताबिक जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि 2017 में AIIMS result 15 जून को जारी किया गया था। इसमें गुजरात की निशिता ने टॉप किया था। ऑल इंडिया टॉपर के 100 फीसदी नंबर आए थे। पिछले साल 2,84,737 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। इनमें से 4,905 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था।

