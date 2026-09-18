AIIMS INI CET 2027 Registration:अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली ने INI-CET जनवरी 2027 सेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार एम्स के परीक्षा पोर्टल aiimsexams.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस सेशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 13 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।

आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा 1 नवंबर 2026 को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित होगी। यह परीक्षा देश के प्रमुख राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में पोस्टग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है।

INI CET 2027 की जरूरी तारीखें

जनवरी 2027 सेशन के लिए AIIMS ने रजिस्ट्रेशन और परीक्षा से जुड़ी प्रमुख तारीखें जारी कर दी हैं।

प्रक्रिया तारीख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू 16 सितंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 13 अक्टूबर 2026, शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक 17 से 19 अक्टूबर 2026 फाइनल रजिस्ट्रेशन स्टेटस/एडमिट कार्ड 26 अक्टूबर 2026 आईएनआई सीईटी परीक्षा 1 नवंबर 2026

किन कोर्सों में मिलेगा दाखिला?

एएनआई-सीईटी के जरिए पात्र उम्मीदवारों को विभिन्न पोस्टग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में प्रवेश का अवसर मिलता है। इसमें मुख्य रूप से एमडी, एमएस, एमडीएस तथा छह वर्षीय डीएम और एमसीएच जैसे प्रोग्राम शामिल हैं। जनवरी 2027 सेशन के लिए प्रवेश प्रक्रिया संबंधित इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस के उपलब्ध पाठ्यक्रमों और सीटों के अनुसार होगी।

INI CET 2027 का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा?

परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) होगी, जिसमें कुल 200 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 3 घंटे यानी 180 मिनट का समय मिलेगा। मार्किंग स्कीम में सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, जबकि गलत उत्तर पर एक-तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। बिना उत्तर वाले प्रश्न पर अंक नहीं जोड़ा जाएगा और कटौती भी नहीं होगी।

आवेदन शुल्क कितना है?

आईएनआई सीईटी जनवरी 2027 के लिए आवेदन शुल्क कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग है।

श्रेणी आवेदन शुल्क जनरल/ओबीसी 4,000 रुपये एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस 3,200 रुपये दिव्यांग उम्मीदवार आवेदन शुल्क में छूट

उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा, जिसमें नेट बैकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसे माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

कौन कर सकता है आवेदन?

आईएनआई सीईटी के लिए संबंधित पाठ्यक्रम की पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी है। एमडी/एमएस समेत संबंधित मेडिकल पीजी कार्यक्रमों के लिए उम्मीदवार के पास मान्य एमबीबीएस डिग्री और निर्धारित अवधि की रोटेटरी इंटर्नशिप पूरी होना आवश्यक है। पात्रता में कैटेगरी के अनुसार न्यूनतम अंकों की शर्त भी लागू होती है। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले AIIMS द्वारा जारी संबंधित प्रॉस्पेक्टस में अपने कोर्स और कैटेगरी की पात्रता जरूर जांच लेनी चाहिए।

INI CET 2027 के लिए कैसे करें आवेदन?

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए चरणों का पालन कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले AIIMS के आधिकारिक परीक्षा पोर्टल aiimsexams.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2. INI-CET जनवरी 2027 सेशन के रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. मांगी गई व्यक्तिगत और संपर्क संबंधी जानकारी दर्ज करके बेसिक रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

स्टेप 4. लॉगिन के बाद आवेदन फॉर्म में शैक्षणिक और अन्य जरूरी विवरण भरें।

स्टेप 5. निर्धारित फॉर्मेट में आवश्यक दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।

स्टेप 6. अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें।

स्टेप 7. फॉर्म सबमिट करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारियों को अच्छी तरह जांच लें।

स्टेप 8. अंतिम सबमिशन के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।

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