अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली में मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए फेलोशिप प्रोग्राम जनवरी 2027 के तहत आवेदन शुरू हो गए हैं। इस प्रोग्राम में 34 स्पेशलाइजेशन के लिए कुल 93 सीटें उपलब्ध हैं। योग्य उम्मीदवार 11 नवंबर 2026 को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 5 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।

किसके लिए है एम्स फेलोशिप 2027 ?

यह फेलोशिप उन मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए अवसर है, जो अपने संबंधित क्षेत्र में एडवांस ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपने चुने हुए स्पेशलाइजेशन की पात्रता और सीटों की जानकारी जरूर जांचनी चाहिए।

AIIMS Fellowship January 2027: जरूरी जानकारी

विवरण जानकारी संस्थान एम्स, नई दिल्ली प्रोग्राम Fellowship Programme फेलोशिप प्रोग्राम सत्र जनवरी 2027 कुल सीटें 93 स्पेशलाइजेशन 34 ओपन सीटें 54 स्पॉन्सर्ड सीटें 39 आवेदन शुरू 28 अक्टूबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 11 नवंबर 2026, शाम 5 बजे प्रवेश परीक्षा 5 दिसंबर 2026 आवेदन का तरीका ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in

34 स्पेशलाइजेशन में फेलोशिप का मौका

एम्स के इस प्रोग्राम में मेडिकल और सर्जिकल क्षेत्र की कई विशेषज्ञताओं में फेलोशिप सीटें दी गई हैं। इनमें पेन मेडिसिन, पीडियाट्रिक कार्डियक एनेस्थीसिया, हेपेटोलॉजी, एडवांस्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी, न्यूरोक्रिटिकल केयर, स्ट्रोक, स्पाइन सर्जरी, पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, मस्कुलोस्केलेटल ऑन्कोलॉजी, रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी और यूरो-ऑन्कोलॉजी जैसे विषय शामिल हैं। कुल 93 सीटों में से 54 ओपन कैटेगरी और 39 स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के लिए हैं।

AIIMS Fellowship 2027: कौन कर सकता है आवेदन?

इस फेलोशिप के लिए योग्यता संबंधित स्पेशलाइजेशन के अनुसार तय की गई है। सामान्य तौर पर उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त MD/MS या समकक्ष पोस्टग्रेजुएट डिग्री और निर्धारित अनुभव होना चाहिए। कुछ स्पेशलाइजेशन के लिए DM/MCh या समकक्ष सुपर-स्पेशियलिटी डिग्री की जरूरत हो सकती है।

आवेदन शुल्क

श्रेणी आवेदन शुल्क जनरल/ओबीसी 2,000 एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस 1,600 ओपीएच उम्मीदवार शुल्क में छूट

AIIMS Fellowship चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा और उसके बाद विभागीय मूल्यांकन शामिल है। उपलब्ध प्रवेश विवरण के अनुसार, पहले चरण में 60 मिनट की परीक्षा होगी, जिसमें 60 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक मिलेगा, जबकि गलत उत्तर पर एक-तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। दूसरे चरण के लिए पात्र होने हेतु पहले चरण में कम से कम 50 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी है।

AIIMS Fellowship 2027 के लिए ऐसे करें आवेदन

योग्य उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं।

स्टेप 1. एम्स की आधिकारिक परीक्षा वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2. Fellowship Programme January 2027 से संबंधित नोटिस या प्रॉस्पेक्टस खोलें।

स्टेप 3. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. मांगी गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक और प्रोफेशनल जानकारी भरें।

स्टेप 5. अपनी योग्यता के अनुसार स्पेशलाइजेशन और कैटेगरी चुनें।

स्टेप 6. जरूरी दस्तावेज और प्रमाणपत्र अपलोड करें।

स्टेप 7. लागू आवेदन शुल्क जमा करें।

स्टेप 8. सभी जानकारियां जांचने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें।

स्टेप 9. आवेदन की रसीद डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रखें।

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