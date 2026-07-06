AIIMS Faculty Recruitment Result 2026: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली ने फैकल्टी भर्ती 2026 के तहत 460 से अधिक रिक्त पदों के लिए चयन परिणाम घोषित कर दिए हैं। यह भर्ती प्रक्रिया एम्स नई दिल्ली और एम्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली के लिए आयोजित की गई थी। इस भर्ती अभियान में सहायक प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर स्तर तक के पद शामिल थे।

एम्स द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉकचेन डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया गया। संस्थान का दावा है कि अंतिम मेरिट सूची तैयार करने में न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप हुआ और पूरी प्रक्रिया तकनीक आधारित रही।

AIIMS Faculty Result 2026: यहां देखें रिजल्ट

उम्मीदवार एम्स नई दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर फैकल्टी भर्ती परिणाम 2026 की जांच और डाउनलोड कर सकते हैं। चयन सूची पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध कराई गई है, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के नाम और संबंधित विभागों का विवरण दिया गया है।

460 से अधिक फैकल्टी पदों पर हुई भर्ती

एम्स की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, इस भर्ती अभियान के तहत कुल 464 फैकल्टी पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। इनमें, एम्स नई दिल्ली में 265 पद और एम्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मैदानगढ़ी परिसर में 199 पद शामिल हैं।

इन पदों के लिए देशभर से 3,200 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। भर्ती प्रक्रिया में 50 से अधिक शैक्षणिक और क्लीनिकल विषयों को शामिल किया गया।

ब्लॉकचेन तकनीक से तैयार हुई मेरिट लिस्ट

एम्स ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में पहली बार ब्लॉकचेन डिजिटल तकनीक का उपयोग किया गया, जिससे चयन प्रक्रिया की गोपनीयता और पारदर्शिता को और मजबूत किया गया। उम्मीदवारों के प्राप्तांक को वन-टाइम पासवर्ड (OTP) आधारित प्रणाली के जरिए डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा गया।

संस्थान के अनुसार, अंतिम मेरिट सूची सुरक्षित अंकों और पूर्व निर्धारित एल्गोरिदम के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः तैयार की गई। केवल टाई की स्थिति में ही मानवीय हस्तक्षेप किया गया। इस तकनीक की मदद से परिणामों की घोषणा भी कम समय में संभव हो सकी।

शिक्षण, शोध और स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा लाभ

एम्स के अनुसार, नई नियुक्तियों से संस्थान में फैकल्टी की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। इससे न केवल चिकित्सा शिक्षा और शोध गतिविधियों को मजबूती मिलेगी, बल्कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

संस्थान का कहना है कि लंबे समय से रिक्त पड़े पदों के भरने से AIIMS नई दिल्ली और AIIMS-CAPFIMS दोनों परिसरों में अकादमिक और क्लीनिकल कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होगा।

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