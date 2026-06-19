AIIMS BSc Nursing Admit Card 2026 LIVE: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली आज 19 जून 2026 को एम्स BSc (ऑनर्स) नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे।

एम्स बीएससी नर्सिंग देशभर के विभिन्न AIIMS संस्थानों में स्नातक नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है। इस परीक्षा के माध्यम से नई दिल्ली, भोपाल, जोधपुर, पटना, ऋषिकेश समेत कई एम्स परिसरों में दाखिला दिया जाएगा।

परीक्षा केंद्र में एडमिट कार्ड ले जाना अनिवार्य

एम्स ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ लेकर जाना होगा। बिना हॉल टिकट के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड जारी होते ही उसे डाउनलोड कर लें ताकि अंतिम समय में वेबसाइट पर बढ़ते ट्रैफिक की समस्या से बचा जा सके।

AIIMS Nursing Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर उपलब्ध “Academic Courses” विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 3. Undergraduate Courses सेक्शन में जाएं।

स्टेप 4. AIIMS BSc (Hons) Nursing लिंक का चयन करें।

स्टेप 5. Admit Card/Notification लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 6. AIIMS Candidate Login विकल्प चुनें।

स्टेप 7. अपना Registration ID, Application Number, RUC और Password दर्ज करें।

स्टेप 8. Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 9. स्क्रीन पर प्रदर्शित एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

एडमिट कार्ड में क्या जांचें?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को निम्नलिखित विवरण ध्यानपूर्वक जांचने चाहिए:

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

आवेदन संख्या

परीक्षा तिथि और समय

परीक्षा केंद्र का पता

फोटो और हस्ताक्षर

श्रेणी (Category)

देशभर में उपलब्ध हैं 1,000 से अधिक सीटें

एम्स बीएससी (ऑनर्स) नर्सिंग कार्यक्रम के तहत देश के 14 AIIMS संस्थानों में 1,000 से अधिक सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। यह परीक्षा नर्सिंग क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों के लिए सबसे प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षाओं में से एक मानी जाती है।

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