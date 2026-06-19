AIIMS BSc Nursing Admit Card 2026 LIVE: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली आज 19 जून 2026 को एम्स BSc (ऑनर्स) नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे।
एम्स बीएससी नर्सिंग देशभर के विभिन्न AIIMS संस्थानों में स्नातक नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है। इस परीक्षा के माध्यम से नई दिल्ली, भोपाल, जोधपुर, पटना, ऋषिकेश समेत कई एम्स परिसरों में दाखिला दिया जाएगा।
परीक्षा केंद्र में एडमिट कार्ड ले जाना अनिवार्य
एम्स ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ लेकर जाना होगा। बिना हॉल टिकट के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड जारी होते ही उसे डाउनलोड कर लें ताकि अंतिम समय में वेबसाइट पर बढ़ते ट्रैफिक की समस्या से बचा जा सके।
AIIMS Nursing Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:
स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं।
स्टेप 2. होमपेज पर उपलब्ध “Academic Courses” विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 3. Undergraduate Courses सेक्शन में जाएं।
स्टेप 4. AIIMS BSc (Hons) Nursing लिंक का चयन करें।
स्टेप 5. Admit Card/Notification लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 6. AIIMS Candidate Login विकल्प चुनें।
स्टेप 7. अपना Registration ID, Application Number, RUC और Password दर्ज करें।
स्टेप 8. Submit बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 9. स्क्रीन पर प्रदर्शित एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
एडमिट कार्ड में क्या जांचें?
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को निम्नलिखित विवरण ध्यानपूर्वक जांचने चाहिए:
उम्मीदवार का नाम
रोल नंबर
आवेदन संख्या
परीक्षा तिथि और समय
परीक्षा केंद्र का पता
फोटो और हस्ताक्षर
श्रेणी (Category)
देशभर में उपलब्ध हैं 1,000 से अधिक सीटें
एम्स बीएससी (ऑनर्स) नर्सिंग कार्यक्रम के तहत देश के 14 AIIMS संस्थानों में 1,000 से अधिक सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। यह परीक्षा नर्सिंग क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों के लिए सबसे प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षाओं में से एक मानी जाती है।
AIIMS BSc Nursing Admit Card 2026 LIVE: एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स
उम्मीदवार सबसे पहले AIIMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद Academic Courses सेक्शन में जाकर BSc Nursing लिंक चुनें। लॉगिन पेज पर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। सबमिट करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट निकाल लें। परीक्षा तक एडमिट कार्ड को सुरक्षित रखना आवश्यक है।
AIIMS BSc Nursing Admit Card 2026 LIVE: नेगेटिव मार्किंग का रखें ध्यान
AIIMS BSc Nursing प्रवेश परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, जबकि गलत उत्तर पर 1/3 अंक काटे जाएंगे। ऐसे में उम्मीदवारों को केवल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए जिनके बारे में वे निश्चित हों। अनुमान के आधार पर उत्तर देने से कुल स्कोर प्रभावित हो सकता है। परीक्षा रणनीति बनाते समय इस नियम को ध्यान में रखना जरूरी है।
AIIMS BSc Nursing Admit Card 2026 LIVE: AIIMS Nursing परीक्षा का पैटर्न जानें
AIIMS BSc Nursing 2026 परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और सामान्य ज्ञान विषयों से होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे निर्धारित की गई है। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। उम्मीदवारों को समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि सभी प्रश्नों को निर्धारित समय के भीतर हल किया जा सके।
AIIMS BSc Nursing Admit Card 2026 LIVE: परीक्षा केंद्र पर क्या-क्या ले जाना होगा?
परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को AIIMS BSc Nursing एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी और वैध फोटो पहचान पत्र साथ ले जाना होगा। पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट स्वीकार किए जा सकते हैं। बिना एडमिट कार्ड या पहचान पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी दस्तावेजों की मूल प्रति साथ रखें।
AIIMS BSc Nursing Admit Card 2026 LIVE: 27 जून को होगी AIIMS BSc Nursing परीक्षा
AIIMS BSc Nursing (Hons.) 2026 प्रवेश परीक्षा 27 जून को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में होगी। उम्मीदवारों को निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के दौरान सुरक्षा जांच भी की जाएगी। इसलिए उम्मीदवारों को सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए।
AIIMS BSc Nursing Admit Card 2026 LIVE: एडमिट कार्ड में क्या मिलेगी जानकारी
एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, परीक्षा समय और उम्मीदवार की व्यक्तिगत जानकारी दर्ज होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें, क्योंकि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए इसकी हार्ड कॉपी अनिवार्य होगी।
AIIMS BSc Nursing Admit Card 2026 LIVE: इस वेबसाइट से डाउनलोड करें हॉल टिकट
AIIMS BSc Nursing 2026 का एडमिट कार्ड केवल आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर उपलब्ध कराया जाएगा। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। किसी अन्य वेबसाइट या स्रोत से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रयास न करें। डाउनलोड के बाद सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें। किसी भी त्रुटि की स्थिति में तुरंत परीक्षा प्राधिकरण से संपर्क करना आवश्यक है।
AIIMS BSc Nursing Admit Card 2026 LIVE: आज जारी होगा एडमिट कार्ड
AIIMS BSc Nursing 2026 प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आज जारी होने की संभावना है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे।