AIBE XXII Registration 2026: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) XXII के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज, 19 अगस्त 2026 से शुरू हो गई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से आयोजित इस परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। AIBE क्वालिफाई करना भारत में वकालत शुरू करने और प्रैक्टिस का प्रमाण-पत्र (CoP) प्राप्त करने की प्रक्रिया का अहम हिस्सा है।

उम्मीदवारों को AIBE XXII का आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना होगा। आवेदन की अंतिम तारीख 27 अक्टूबर 2026 है, जबकि फीस जमा करने की अंतिम तारीख 28 अक्टूबर है। परीक्षा का आयोजन 29 नवंबर 2026 को ऑफलाइन मोड में किया जाएगा।

AIBE XXII Registration 2026 शुरू

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने AIBE XXII के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो खोल दी है। उम्मीदवार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का उद्देश्य कानून के पेशे में प्रवेश करने वाले उम्मीदवारों के बुनियादी कानूनी ज्ञान और विश्लेषणात्मक क्षमता का आकलन करना है। BCI के अनुसार AIBE एक सर्टिफिकेशन परीक्षा है, जिसे कानून की प्रैक्टिस शुरू करने के इच्छुक लॉ ग्रेजुएट्स के लिए आयोजित किया जाता है।

AIBE 22 Exam Date 2026

AIBE XXII परीक्षा 29 नवंबर 2026 को ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी, जिसका एडमिट कार्ड परीक्षा के 3 से 4 दिन पहले जारी किया जाएगा। उपलब्ध परीक्षा शेड्यूल के अनुसार 14 नवंबर 2026 से एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकेंगे।

AIBE XXII 2026 महत्वपूर्ण तारीखें



इवेंट तारीख

AIBE XXII रजिस्ट्रेशन शुरू 19 अगस्त 2026

आवेदन की अंतिम तारीख 27 अक्टूबर 2026

फीस जमा करने की अंतिम तारीख 28 अक्टूबर 2026

आवेदन सुधार विंडो 28 से 30 अक्टूबर 2026

एडमिट कार्ड 14 नवंबर 2026

AIBE XXII परीक्षा 29 नवंबर 2026

AIBE XXII Eligibility 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

AIBE XXII के लिए वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने BCI से मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्षीय या 5 वर्षीय LLB डिग्री पूरी की है। इसके अलावा पात्रता नियमों के तहत अंतिम वर्ष के वे लॉ स्टूडेंट्स भी आवेदन कर सकते हैं जिनके ऊपर कोई बैकलॉग नहीं है।

AIBE XXII Application Fee 2026

AIBE XXII के लिए आवेदन शुल्क कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार:

श्रेणी आवेदन शुल्क

General/OBC ₹3,250

SC/ST ₹2,500

उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन फीस का भुगतान करना होगा।

AIBE XXII के लिए आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स के जरिए AIBE 22 का फॉर्म भर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले AIBE की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।

स्टेप 2. AIBE XXII Registration/Application लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें।

स्टेप 4. लॉगिन करके आवेदन फॉर्म पूरा करें।

स्टेप 5. शैक्षणिक और बार काउंसिल से संबंधित जानकारी भरें।

स्टेप 6. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 7. निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करें।

स्टेप 8. आवेदन फॉर्म को सबमिट करें।

स्टेप 9. कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

आवेदन से पहले इन दस्तावेजों को रखें तैयार

AIBE XXII का फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और एनरोलमेंट से संबंधित जानकारी तैयार रखनी चाहिए। आवेदन में गलत जानकारी भरने से आगे चलकर परेशानी हो सकती है। इसलिए फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी डिटेल को अच्छी तरह जांच लें।

AIBE पास करने के बाद क्या मिलेगा?

AIBE को सफलतापूर्वक क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार Certificate of Practice (CoP) प्राप्त करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। यह परीक्षा कानून के पेशे में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण सर्टिफिकेशन परीक्षा है। BCI के अनुसार इसका उद्देश्य कानून के पेशे में प्रवेश करने वाले उम्मीदवारों के ज्ञान के न्यूनतम स्तर का आकलन करना है।

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

उम्मीदवार अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आवेदन कर दें। खासकर नाम, जन्मतिथि, LLB से जुड़ी जानकारी और बार काउंसिल एनरोलमेंट जैसी जानकारियां भरते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। आवेदन जमा करने के बाद उसका कन्फर्मेशन पेज सुरक्षित रखना भी जरूरी है।

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